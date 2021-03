I sospetti sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta non mancano mai e, le ultime segnalazioni, riguardano anche il famoso cavallo che la conduttrice sportiva avrebbe regalato al suo fidanzato come "pegno" del loro amore. In diverse occasioni, Can Yaman si è immortalato sui social assieme a "Cassius" ma a quanto pare, stando ad una serie di segnalazioni che sono state riportate da Deianira Marzano sui social, potrebbe non essere un vero regalo da parte della Leotta.

I sospetti sul cavallo di Can Yaman: non sarebbe un regalo di Diletta Leotta

Nel dettaglio, infatti, numerosi fan della coppia Can-Diletta hanno notato che il cavallo mostrato sui social da Yaman come regalo d'amore della sua fidanzata, potrebbe essere in realtà quello che qualche settimana prima venne messo a disposizione dell'attore turco dalla casa di produzione della sua nuova serie tv, Sandokan.

Can, infatti, da un po' di tempo si sta allenando in Italia per cimentarsi con le riprese di questa nuova serie composta da otto episodi, che andrà in onda il prossimo anno sul piccolo schermo.

Ci saranno anche diverse scene girate a cavallo e proprio per questo motivo a Can venne messo a disposizione un cavallo, da parte della Lux Vide, per fare in modo che potesse allenarsi al meglio e prendere lezioni di equitazione.

Successivamente, però, Can si è immortalato sui social con il cavallo che gli fu regalato da Diletta a San Valentino ma i dubbi non mancano.

I sospetti su Can e Diletta: perché non sono mai insieme nelle stories social?

Come riportato anche da Deianira, il sospetto è che si tratti dello stesso cavallo che venne messo a diposizione di Can dalla casa di produzione della fiction Sandokan e che sarebbe stato presentato come regalo di fidanzamento della Leotta.

E poi ancora in tanti si chiedono come mai Diletta e Can non si mostrino mai assieme nelle stories che pubblicano sui loro profili Instagram. L'attore turco, ad esempio, posta diverse foto-dedica per la sua amata ma non pubblica mai video che lo vedono al fianco della Leotta in momenti di vita quotidiana.

Anche in questo caso, quindi, i dubbi non mancano e tra i fan prende sempre più piede l'idea che il loro sia soltanto un amore da copertina.

L'impegno di Can Yaman in tv: sarà il nuovo Sandokan sul piccolo schermo

Nonostante il grande clamore che questi rumors suscitano sul web e sui social, va detto che sia Can che Diletta preferiscono non commentare tali indiscrezioni e vanno avanti per la loro strada.

Del resto, il periodo è particolarmente impegnativo per la coppia dal punto di vista lavorativo, in primis per Can che a breve inizierà le riprese della prima stagione di Sandokan.