La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continuano a monopolizzare l'attenzione mediatica. Il loro amore è al centro del Gossip del momento ma i dubbi e i sospetti non mancano. Sono in tanti, infatti, coloro che non credono questo sia un vero amore e ipotizzano che in realtà sia soltanto una love story creata a tavolino. Tra i "detrattori" di questa relazione vi è il paparazzo Paolone che sui social si è reso protagonista di una diretta in cui ha risposto alle domande dei curiosi ed ha anticipato quelle che potrebbero essere le prossime mosse di questa coppia che per lui sarebbe falsa.

Ancora sospetti su Can Yaman e Diletta Leotta: amore finto e costruito?

Nel dettaglio, secondo il paparazzo questa sarebbe una storia d'amore creata ad arte, "una fiction costruita per altri motivi, un po' del marketing un po' per pubblicità" ha ammesso Paolone sui social.

E poi ancora ha svelato che normalmente questo tipo di relazione che vengono create ad hoc per finire sui giornali, tendono a seguire dei copioni scritti che sono ben precisi.

Ecco perché Paolone ha anticipato quella che, secondo lui, potrebbe essere la prossima mossa mediatica della coppia Can-Diletta. Nei giorni scorsi, infatti, sono circolate delle voci legate ad un possibile matrimonio imminente della coppia.

Potrebbero uscire le foto delle prove abiti da sposi di Can e Diletta

Secondo Paolone, a breve potrebbero uscire delle fotografie paparazzate di Can e Diletta, impegnati con le prove abiti per il giorno delle fatidiche nozze.

In tal caso si tratterebbe di un clamoroso scoop che porterebbe ancora di più Can e la sua fidanzata al centro della ribalta mediatica e del gossip.

Paolone, però, ha sottolineato anche il fatto che a differenza delle altre coppie mediatiche famose, Yaman e la sua fidanzata non si fanno mai vedere assieme nelle stories che condividono sui loro profili Instagram. I due, infatti, non condividono mai momenti del loro quotidiano con i fan, come fa ad esempio Belen Rodriguez con il suo amato Antonino.

E allora qual è a questo punto la verità dei fatti? L'amore tra Can e Diletta è vero oppure i due stanno soltanto prendendo in giro le persone come sostengono in tanti, compreso il paparazzo Paolone?

Il silenzio di Can e Diletta: i due non replicano ai sospetti e alle accuse

In attesa di avere ulteriori risvolti su questo flirt, va detto che sia Can che Diletta preferiscono non dare nell'occhio e soprattutto non rispondono mai alle accuse che vengono mosse loro anche sui social.

I due non intervengono mai in prima persona su quello che sta succedendo e intanto sui social continuano a scambiarsi delle dediche d'amore che non passano inosservate.