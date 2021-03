Da quando è finito il Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha ribadito più volte la sua intenzione di non portare avanti l'amicizia con Giulia Salemi. Secondo a quello che si vocifera in queste ore sul web, l'influencer non avrebbe neppure salutato la collega di reality quando l'ha incrociata nel backstage di Verissimo. I giornalisti sostengono che tra i due ragazzi ci sia il gelo più totale, e che a volere questo sarebbe esclusivamente il vincitore del programma.

I rapporti dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip

Sono passati un paio di giorni da quando Silvia Toffanin ha radunato i finalisti del GF Vip dopo la finale: gli studi di Verissimo, infatti, hanno accolto quasi tutti i protagonisti delle ultime puntate del reality, compreso il vincitore.

Se davanti alle telecamere non c'è stato nessun incontro tra Tommaso e Giulia, è nel backstage che i due si sarebbero sfiorati per pochi secondi. Secondo a quello che è stato raccontato l'8 marzo a Ogni Mattina, Zorzi avrebbe negato il saluto all'ormai ex amica, che invece sarebbe stata bendisposta nei confronti del compagno d'avventura.

"Lei ha provato a salutarlo, ma lui si è girato dall'altra parte. È scappato come un gatto in tangenziale, non ne vuole proprio sapere", ha dichiarato Santo Pirrotta nel programma condotto da Adriana Volpe su TV8.

Gli esperti di cronaca rosa, dunque, ribadiscono l'astio che l'influencer proverebbe ancora oggi per la collega, la stessa che ha attaccato e con la quale ha litigato parecchio tra le mura di Cinecittà.

La replica del vincitore del Grande Fratello Vip su Canale 5

"Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neppure un saluto", ha concluso il giornalista Santo Pirrotta che deve aver avuto una soffiata su quello che è accaduto dietro le quinte dell'ultima registrazione di Verissimo.

Secondo a quello che si vocifera, Tommaso avrebbe snobbato Giulia anche lontano dalle telecamere, confermando la sua volontà di non portare avanti l'amicizia che avevano stretto molto tempo prima di incontrarsi nella casa del GF Vip 5.

Interpellato da Silvia Toffanin sugli scontri che ha avuto con la Salemi nel reality, Zorzi ha detto di aver sempre usato l'ironia con lei e di aver visto dei video nei quali lei e Pierpaolo gli parlavano alle spalle tra le mura di Cinecittà.

Insomma, l'influencer sta portando avanti l'astio che ha cominciato a provare per l'italo-persiana mesi fa, quando ha iniziato a mal sopportarla nel reality per il ruolo da vittima che a suo parere stava impersonando per intenerire il pubblico.

Il futuro di Tommaso dopo il Grande Fratello Vip sarebbe ad Amici

Quello sul mancato saluto a Giulia Salemi, non è l'unico Gossip che sta circolando in queste ore su Tommaso. In seguito alla mancata partecipazione del ragazzo alla puntata di Live-Non è la D'Urso del 7 marzo (che ha avuto come ospiti tutti i finalisti del GF Vip 5, tranne il vincitore), i giornalisti si sono chiesti il perché di questa assenza.

Stando ad una voce che ha cominciato a circolare sul web stamattina, Zorzi avrebbe disertato il programma di Barbara D'Urso perché già legato ad un'altra conduttrice di Canale 5. Si dice, dunque, che l'influencer sarà uno dei giudici del serale di Amici 20, quello che debutterà tra poco più di una settimana con un cast ancora tutto da scoprire.

Pare che Maria De Filippi abbia arruolato Tommy subito dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà, ripagando una stima ed un affetto che il giovane le ha sempre dimostrato in pubblico.

Se uno dei giurati del serale sarà davvero Zorzi, lo si scoprirà a breve: oggi è prevista la registrazione dell'ultimo speciale del talent-show, quello nel quale saranno scelti tutti i protagonisti degli appuntamenti in prime time.