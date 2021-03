Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei Gossip da circa tre mesi, per via della loro frequentazione. L'attore turco si trova a Roma per le riprese di Sandokan e, nella giornata di mercoledì 10 marzo, ha pubblicato su Instagram uno scatto con tutto lo staff che sta lavorando con lui al remake della serie tv anni '70. I fan dell'attore turco non si sono sfatti sfuggire il fatto che sembrava triste e hanno chiesto chiarimenti a Can Yaman sulla show girl. Inoltre, sotto alla fotografia dell'attore turco, sono apparsi commenti negativi, per via dell'assenza della mascherina.

Can Yaman appare triste nelle foto: i fan sono preoccupati

L'ultimo scatto pubblicato da Can Yaman ha preoccupato qualche fan. In particolar modo, dopo aver condiviso con i milioni di follower una fotografia che lo ritraeva con i colleghi che stanno collaborando con lui per Sandokan, l'attore ha ricevuto domande riguardanti il suo stato d'animo. Nell'immagine apparsa sul profilo social dell'attore turco, Can appare serio e pensieroso, non sembrando particolarmente contento. Nello scatto di Yaman, oltre all'attore di Istanbul, erano presenti anche altre sedici persone, tutte sorridenti e la cosa non è passata inosservata ai fan. Un'utente ha commentato: ''Sei l'unico che non sorride... tutto bene?''.

Can Yaman e Diletta Leotta lontani: i follower chiedono chiarimenti

Dopo la pubblicazione delle prime paparazzate sui giornali e qualche foto sui loro profili social, Can Yaman e Diletta Leotta non sono più apparsi insieme. Ogni tanto, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno pubblica fra le sue storie Instagram, fotografie della conduttrice Dazn, impegnata nel suo lavoro allo stadio, ma nulla di più.

Sotto allo scatto di Can, in cui è insieme ai suoi colleghi di Sandokan, oltre alla preoccupazione per il volto serio dell'attore, un follower ha scritto: ''Ma Diletta?''.

Le polemiche per lo scatto di Can Yaman

Oltre alla preoccupazione dei fan per l'umore di Can e per la sua relazione con Diletta Leotta, l'attore turco è stato criticato da alcune persone per via dell'assenza di mascherine.

Nello scatto pubblicato sul suo profilo social, la futura Tigre di Mompracem e i suoi colleghi hanno creato un assembramento, senza indossare le adeguate protezioni contro il virus. Soltanto un membro dello staff di Sandokan indossava una mascherina. Una persona ha fatto notare il comportamento, commentando sotto al post: ''Ma le mascherine dove stanno ragazzi?''. Anche Deianira Marzano ha inserito fra le sue storie Instagram una didascalia per descrivere la fotografia di Can Yaman, scrivendo: ''Questo è un momento Covid''.