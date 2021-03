Non c'è pace per la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV di Canale 5 con protagonista Can Yaman che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti. Per la settimana di programmazione che va dal 15 al 19 marzo 2021, ci sarà un nuovo cambio palinsesto per la serie che non andrà in onda in prima serata, contrariamente a quanto accaduto nelle scorse settimane (compresa quella in cui c'è stato il Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus e Fiorello).

Cancellato l'appuntamento serale di DayDreamer dal 15 al 19 marzo

Nel dettaglio, la programmazione di DayDreamer nella settimana 15-19 marzo, prevede che la serie turca sia trasmessa soltanto nella fascia pomeridiana del daytime, dalle 16:40 alle 17:10 circa.

Non sono previsti, quindi, nuovi appuntamenti nella prestigiosa fascia della prima serata Mediaset: martedì 16 marzo, infatti, è in programma un nuovo appuntamento con la Champions League mentre mercoledì 17 sera sarà la volta del film Cado dalle nubi con protagonista Checco Zalone.

I restanti giorni della settimana, invece, saranno occupati in prime time dal doppio appuntamento con L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi (in onda di lunedì e giovedì) e poi al venerdì ci sarà Paolo Bonolis con il "best of" di Ciao Darwin.

La serie tv DayDreamer con Can Yaman cambia programmazione in prime time

Insomma l'appuntamento con DayDreamer in prima serata risulta cancellato e, al momento, non si sa ancora se la serie turca con Can e Sanem tornerà nello slot serale la settimana successiva, quella che va dal 22 al 27 marzo 2021.

In attesa di scoprire la nuova programmazione della serie, le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 15 marzo in poi, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati sulla coppia composta da Can e Sanem, i quali trascorreranno nuovamente del tempo assieme, lontani da tutto e tutti.

Le trame di DayDreamer 15-19 marzo: Can decide di 'rapire' Sanem

Quando Yigit farà credere alla giovane Aydin che Can ha intenzione di partire e di lasciare Istanbul, la ragazza correrà subito dal fotografo per affrontarlo. I due avranno un incontro sulla barca di Divit, durante il quale però, Can deciderà di "sequestrare" la sua amata.

Contrariamente al volere di Sanem, il fotografo metterà in moto la sua imbarcazione e in questo modo passeranno del tempo assieme, pronti a chiarirsi e riappacificarsi.

In particolar modo Sanem chiederà perdono a Can per aver provato a cambiarlo durante il periodo della loro relazione. Anche il fotografo porgerà le sue scuse allaragazza e così decideranno di mettere una pietra sopra al passato.