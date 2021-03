Arrivano le anticipazioni di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca ambientata in un hotel a 5 stelle situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 14 al 20 marzo, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno al Furstenhof di Alfons e Hildegard, sulla decisione di Franzi di lasciare Bichleim, sui litigi tra André e Rosalie e sull'incendio che scoppierà improvvisamente nei garage dell'hotel.

André discute con Rosalie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Lucy regalerà una bottiglia di Spatzl a Selina von Thalheim nella speranza che la donna possa offrire la bevanda nel suo hotel.

Rendendosi conto che l'assenza di Alfons ed Hildegard è troppo difficile da sopperire al Furstenhof, Werner e Robert escogiteranno un modo per spingere i due coniugi a ritornare in servizio. André sarà talmente deluso dall'atteggiamento di Rosalie da rifiutare ogni sua proposta di affari. La donna non gradirà il diniego dello chef e finirà per litigare con lui. Michael non gradirà l'ennesimo litigio dei suoi amici e li caccerà di casa. Trovandosi in serie difficoltà economiche, Seline comunicherà ad Ariane di voler vendere la macchina d'epoca di suo padre durante l'esposizione automobilistica organizzata al Furstenhof.

Michelle delusa da Paul

Rimasti piacevolmente colpiti dal gesto di Werner e Robert, Alfons e Hildagard decideranno di ritornare a lavorare in hotel.

Paul confesserà a Michelle di non essere felice del suo imminente viaggio in giro per il mondo. La giovane non gradirà le ingerenze del fidanzato e metterà in dubbio i suoi sentimenti per lui. Un violento incendio divamperà all'interno del garage dove si trovano le auto d'epoca del raduno. Franzi verrà a sapere della notizia e si preoccuperà dell'incolumità di Tim.

Più tardi, i vigili del fuoco riveleranno a Robert che l'incendio è scaturito a causa di una sua negligenza. Il Saalfeld negherà ogni responsabilità sull'incidente anche se nessuno gli crederà a parte Christoph.

Rosalie chiederà a Paul di essere il modello maschile della sua campagna pubblicitaria. Il giovane accetterà per poi cambiare idea dopo aver visto il costume da indossare per il servizio fotografico.

A quel punto, Rosalie deciderà di chiedere a Michael di posare per lei. Robert e Christoph cercheranno di far capire a Werner che è stata Ariane ad appiccare l'incendio dei garage. Tim tenterà invano di convincere Franzi a non trasferirsi ad Amsterdam insieme a Steffen, mentre Cornelia scoprirà che Vanessa è veramente innamorata di Robert.