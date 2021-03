Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro della ribalta mediatica per la loro chiacchierata storia d'amore. Nei giorni scorsi si è molto discusso anche del regalo di San Valentino che è stato fatto dalla conduttrice sportiva al suo amato. Trattasi di un cavallo, chiamato Cassius, che più volte Can ha mostrato sui social. Era stato detto che in realtà quel cavallo era stato dato a Can dalla casa di produzione della fiction Sandokan e non dalla Leotta ma lui ha smentito e adesso si vocifera che Cassius sarebbe un peso per l'attore turco.

Il regalo di Diletta per Can Yaman sarebbe un peso economico

Nel dettaglio, dopo le accuse sul presunto finto regalo di San Valentino da parte di Diletta Leotta, Can ha prontamente smentito pubblicando sui social una foto con i due cavalli che in questo momento "fanno parte della sua vita".

Da un lato Cassius, il cavallo che gli è stato regalato da Diletta per la festa degli innamorati, dall'altro quello che la casa di produzione di Sandokan gli ha messo a disposizione per gli allenamenti da fare in vista delle riprese della serie tv che vedrà l'attore turco nei panni della tigre di Mompracem.

In queste ore, però, è venuto fuori che il famoso cavallo di Diletta in realtà non sarebbe proprio "graditissimo" a Can Yaman e il motivo avrebbe a che fare con la spesa economica che comporterebbe il mantenimento di Cassius.

"Per lui è una grana: per la scuderia deve scucire 1000 euro al mese" riportano alcune indiscrezioni finite sui giornali di Gossip.

Le accuse del paparazzo Paolone su Can e Diletta

Insomma sembrerebbe che il famoso cavallo regalato a San Valentino non sarebbe stato proprio un regalo gradito all'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

Ma sarà davvero così oppure si tratta delle solite "malelingue"?

In attesa di scoprire la verità anche sul regalo di Diletta, la coppia del momento continua ad essere al centro della ribalta e le critiche non mancano.

Recentemente, ad esempio, il paparazzo Paolone ha sbottato contro la coppia, sostenendo che in realtà i due starebbero seguendo un copione ben preciso.

La coppia Can-Diletta pronti per le nozze?

Secondo il paparazzo, la loro storia d'amore non durerà a lungo e gli ha dato un massimo di due mesi. Tuttavia, in questo lasso di tempo, Paolone sostiene che potrebbero venir fuori dei nuovi scoop su Can e Diletta.

Uno di questi potrebbe avere a che fare con le foto della coppia mentre provano gli abiti scelti per il matrimonio.

Si vocifera, infatti, che la coppia possa essere ad un passo dalle fatidiche nozze anche se al momento non hanno mai confermato (ma neppure smentito questa indiscrezione).