Can Yaman continua ad essere al centro della ribalta mediatica per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta. In queste ultime settimane i due si sono lasciati andare ad un bel po' di dediche d'amore sui social, le quali lascerebbero pensare che ci siano delle intenzioni serie. Eppure i dubbi non mancano e anche le accuse e i nuovi sospetti. In queste ore, ad esempio, Deianira Marzano ha riportato sui social una nuova segnalazione da parte di una persona, la quale sostiene che Can avrebbe mandato dei messaggi ad altre ragazze, ma Diletta sarebbe all'oscuro di tale situazione.

Le accuse social contro Can Yaman: la segnalazione di Deianira

Nel dettaglio, come riportato dalla segnalazione di Deianira sui social, una persona sostiene che Can Yaman abbia mandato dei messaggi a diverse ragazze, tra cui una persona fidanzata.

Ma la Leotta non sarebbe al corrente della verità.

"So per certo che Can scrive ad altre ragazze. Ha scritto ad una ragazza fidanzata che conosco. Lei ha risposto che avrebbe fatto screen e mandato tutto a Diletta" ha segnalato questa persone alla Marzano, aggiungendo poi che Can Yaman avrebbe cancellato i messaggi.

La coppia Can-Diletta al centro di nuove polemiche per la loro storia

Nuove accuse alquanto strane, che nel caso in cui dovessero essere confermate, rischierebbero di mettere già in bilico la love story tra Can e Diletta.

Insomma giorno dopo giorno, aumentano sempre più le polemiche e le accuse sulla coppia del momento, anche se sia Can che Diletta preferiscono non rispondere a tali provocazioni.

Nonostante le mille critiche, i due vanno avanti per la loro strada e sui social non hanno mai risposto a nessun commento provocatorio, evitando così di alimentare nuove polemiche.

Gli impegni di Can Yaman: diviso tra Che Dio ci aiuti 6 e Sandokan

Intanto i due continuano ad essere presissimi dal loro lavoro. Per Can Yaman, ad esempio, questo è un periodo molto fortunato dal punto di vista professionale, visto che giovedì prossimo sarà la guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci e intanto si sta allenando le riprese di Sandokan.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Can ha postato diversi video degli allenamenti che sta portando avanti in queste settimane per essere in perfetta forma. Talvolta, però, non è mancato qualche piccolo incidente, testimoniato dallo stesso Yaman nelle stories del suo account social.

Quello di Sandokan, infatti, sarà un impegno di grande prestigio per l'attore turco, che sarà impegnato in un progetto dal sapore internazionale prodotto da Lux Vide.

Riuscirà a centrare il successo? Lo scopriremo prossimamente.