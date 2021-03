Il Paradiso delle signore è sempre pronto a regalare nuove emozioni con i racconti dei protagonisti della Milano degli anni '60. Secondo le anticipazioni di giovedì, 11 marzo, al centro delle vicende ci sarà ancora il discusso abito di Gabriella e Marta sosterrà suo marito con un telegramma. La creazione non piacerà alla parte conservatrice della città che lo considererà troppo audace per l'epoca e la clientela del grande magazzino sarà sempre più scarsa. Per Ludovica, invece, arriverà un buon periodo perché riuscirà a riconquistare Adelaide ed avrà un'ottima occasione al Circolo. Nel frattempo, Irene litigherà nuovamente con suo padre e vorrà andare via di casa: ad aiutarla sarà Maria che le offrirà un posto per dormire.

Infine, Marcello contatterà Vinicio per mettere in atto il piano per incastrare il Mantovano e sbarazzarsi per sempre di lui.

L'assenza di clienti al negozio preoccuperà Vittorio Conti: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì, 11 marzo, raccontano che al negozio di Vittorio i problemi non diminuiranno dopo l'intervista. La parte più conservatrice della città non si lascerà convincere dalle sue parole e organizzerà una protesta proprio davanti al Paradiso delle signore. A sostenere il dottor Conti e la stilista, tuttavia, ci sarà un gruppo di donne che saranno del parere opposto. L'assenza di clienti al negozio sconforterà Vittorio che però sarà incoraggiato da Marta che attraverso un telegramma gli dirà di continuare a lottare per la sua attività e per il suo sogno.

Irene, nel frattempo, dovrà affrontare l'ennesimo litigio con suo padre.

Adelaide proporrà la vicepresidenza del Circolo a Ludovica Brancia: spoiler giovedì 11 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 marzo, rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì, Irene penserà di andare via di casa, ma la ragazza avrà difficoltà nel trovare un'altra sistemazione.

Ad aiutarla ci penserà Maria che, pur non avendo un ottimo rapporto con la ragazza, la inviterà a stare in casa con lei e Anna. Nel frattempo, per Ludovica arriverà una splendida notizia, perché la ragazza riuscirà finalmente a riconquistare la fiducia della contessa. Adelaide, infatti, proporrà alla signorina Brancia di prendere il posto di Fiorenza Gramini alla vicepresidenza dell'esclusivo Circolo.

Marcello, invece, continuerà a pensare a come poter incastrare il Mantovano e al giovane verrà in mente di contattare Vinicio, una sua vecchia conoscenza che potrebbe coinvolgere Sergio Castrese nel furto al prestigioso Circolo durante la raccolta di beneficenza.