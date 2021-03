É attualmente in lavorazione la serie Sandokan, remake della famosa fiction degli anni '70 interpretata dall'attore Kabir Bedi. La nuova trasposizione televisiva incentrata sul personaggio creato da Emilio Salgari vedrà Can Yaman nei panni del protagonista. Le riprese vere e proprie non sono ancora iniziate, ma l'attore trentunenne si trova a Roma da diverse settimane per dedicarsi agli allenamenti necessari per entrare nel personaggio. Spesso su Instagram l'interprete turco condivide con i fan dei video che mostrano gli esercizi a cui si sottopone per ricreare sequenze d'azione più spettacolari.

Un ultimo filmato impressionante lo vede con le braccia in fiamme mentre impugna le celebri scimitarre della Tigre della Malesia.

Can Yaman 'infuocato' sul set di Sandokan

Il rumor sulla proposta di matrimonio a Diletta Leotta potrebbe aver spezzato il cuore delle tante fan di Can Yaman, ma l'attore turco non sembra voler rinunciare a loro e cerca, forse, di colpirle con filmati in cui mostra i muscoli e gli allenamenti che sta facendo per calarsi nei panni del nuovo Sandokan. In un video condiviso recentemente su Instagram l'interprete di DayDreamer - Le ali del sogno va letteralmente "a fuoco". Grazie ad effetti speciali artigianali e con l'utilizzo di unguenti e protesi di protezione l'attore appare con le braccia "infuocate". Dunque, oltre a scene di combattimenti, ci saranno anche sequenze più spettacolari.

In altri post meno recenti altri brevi filmati mostrano l'attore impegnato in lezioni di equitazione e in combattimenti corpo a corpo eseguiti con l'ausilio immancabile degli stuntman.

Le riprese di Sandokan previste nell'estate 2021

La serie Sandokan è prodotta da Lux Vide e vedrà nel ruolo del protagonista Can Yaman, popolare attore di fiction turche come Bitter Sweet e DayDreamer.

L'interprete turco sarà affiancato da Luca Argentero, reduce dal successo di Doc - Nelle tue mani. Quest'ultimo vestirà i panni del portoghese Yanez de Gomera, luogotenente e fedele compagno di avventure della Tigre di Mompracem. Yaman e Argentero erediteranno i ruoli interpretati rispettivamente da Kabir Bedi e Philippe Leroy nella fiction del 1976 diretta da Stefano Sollima.

Le riprese del remake non sono ancora iniziate, ma la partenza è prevista per l'estate 2021. Stando alle anticipazioni rilasciate in rete, la fiction dovrebbe essere composta da otto puntate che dovrebbero andare in onda nella stagione 2021-2022 e la cui sceneggiatura è scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri. La trama e gli altri personaggi della serie non sono stati ancora ufficialmente comunicati.