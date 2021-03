Nelle ultime puntate di DayDreamer - Le ali dl sogno un possibile riavvicinamento tra Can e Sanem sembrerà più lontano che mai. Delusa dal fatto che il maggiore dei Divit non ricorderà nulla della loro storia d'amore, la giovane Aydin deciderà di cambiare vita e tornare alle origini, cioè al suo vecchio quartiere. La scrittrice deciderà di allontanarsi dal fotografo e anche dalla Fikri Harika, ignara del fatto che Can ha capito di essere ancora innamorato di lei.

Sanem torna nel suo vecchio quartiere

Come rivelano le anticipazioni turche di DayDreamer, i tentativi di riavvicinamento fatti da parte di Sanem nei confronti di Can non sembreranno dare risultati positivi.

Divit non ricorderà nulla della sua relazione con la scrittrice malgrado tutti gli sforzi fatti dalla dolce Aydin. Inoltre, dopo aver scoperto che Can ha letto il suo romanzo che tratta proprio della loro storia d'amore, Sanem penserà che il cambio di atteggiamento del suo ex fidanzato, che diventerà più dolce ed affabile, sia dovuto ai sensi di colpi.

Sanem, allora, prenderà una decisione drastica: lascerà la tenuta di Mihriban, che l'ha ospitata per un anno, e tornerà nel suo vecchio quartiere. Accolta amorevolmente dai suoi genitori, la ragazza spiegherà di non voler più lavorare all'agenzia pubblicitaria per non dover incontrare tutti i giorni Divit e di avere intenzione di ritornare al suo vecchio lavoro nella bottega di papà Nihat. Sanem sarà decisa a riprendere in mano la sua vita ripartendo dal passato.

Can tenta di riavvicinarsi alla scrittrice

Non appena Can verrà a sapere che Sanem ha lasciato al Fikri Harika andrà al quartiere degli Aydin e si recherà presso la bottega di Nihat per parlare con la scrittrice. Il confronto tra i due andrà tutt'altro che bene: il fotografo da un lato chiarirà di non riuscire ancora a ricordare tutto del suo passato, ma non dirà di aver capito di essere innamorato di Sanem.

Quest'ultima affermerà ancora una volta di voler mettere le distanze tra lei e il suo ex per non soffrire ancora.

Mentre Sanem attiverà un servizio a domicilio per la bottega del padre, facendo consegne a bordo di uno scooter per non pensare alla triste fine della sua storia con l'uomo che ama, Can troverà il coraggio di confidare i sentimenti che prova per la ragazza a Mihriban.

L'ex fidanzata di Aziz gli consiglierà di lottare per non perdere ancora una volta la ragazza che ama. Frattanto, però, la presenza di Ayca, nipote di un cliente dell'agenzia che non nasconderà il suo interesse per Can, renderà ancora più difficile il riavvicinamento tra i due protagonisti di DayDreamer. Can e Sanem dovranno ancora lottare prima di giungere al loro lieto fine.