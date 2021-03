DayDreamer - Le ali del sogno è ormai agli sgoccioli e si avvia anche in Italia all'atteso finale. La serie si è conclusa in Turchia quasi due anni fa con una puntata di circa due ore che su Canale 5, se trasmessa al pomeriggio, sarà divisa in più episodi. In attesa di conoscere quando ciò avverrà, si può già anticipare che, anche nelle ultime ore di DayDreamer, Sanem Aydin vivrà momenti difficili prima di poter vivere serenamente e senza problemi il suo amore con Can Divit. Dopo aver cercato invano di far recuperare la memoria al fidanzato, persa dopo un incidente e un mese di coma, la giovane si arrenderà e cercherà di separarsi da lui e da tutti i posti che le ricordano la loro storia d'amore.

Tornare dove tutto è iniziato le sembrerà la scelta più giusta.

Anticipazioni turche DayDreamer: nella puntata finale Sanem perde le speranze e torna dai suoi genitori

Dopo l'incidente stradale che ha causato il coma e poi la perdita di memoria di Can (Can Yaman), Sanem (Demet Özdemir) cercherà in tutti i modi di risvegliare i ricordi dell'amato che ha dimenticato gli ultimi due anni della sua vita. Nelle prossime puntate italiane di DayDreamer Sanem arriverà anche ad utilizzare il denaro ricavato dalla vendita del brevetto delle sue creme per riacquistare il vecchio palazzo dove aveva sede la Fikri Harika, sperando che Can possa ricordarsi di lei. Tuttavia, anche questo tentativo non produrrà alcun risultato positivo e la giovane inizierà a perdere le speranze.

Stando alle anticipazioni turche, successivamente Sanem deciderà di fare le valigie, salutare Mirhiban (Sevinç Erbulak) e tornare a casa dei genitori Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez).

Sanem riprende a lavorare nel negozio del padre: anticipazioni turche sul finale di DayDreamer

Nonostante la forza e l'ottimismo abbiano sempre aiutato Sanem a superare le difficoltà, ad un certo punto la ragazza getterà la spugna.

Nella puntata finale di DayDreamer - Le ali del sogno, già trasmessa in Turchia, le prime scene mostreranno una Sanem ormai rassegnata e consapevole di aver perso l'amore della sua vita. Le anticipazioni turche rivelano che, nonostante Can continui a non ricordare nulla che riguardi la ragazza, inizierà a mostrare dell'affetto nei suoi confronti e tenterà di riavvicinarsi a lei.

Ciò avverrà dopo aver letto il libro in cui la scrittrice racconta la loro storia d'amore. La giovane penserà che l'avvicinamento del fotografo sia dettato dal senso di colpa. Questa convinzione la spingerà a fare ritorno al suo quartiere dove l'attenderà la sua famiglia. La giovane scrittrice riprenderà ad abitare dai suoi genitori e tornerà a lavorare nel negozio di alimentari del padre.