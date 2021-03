Domenica 14 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Tra i vari ospiti arrivati nel salotto di Barbara D'Urso c'è stata anche Samantha de Grenet. La showgirl romana ha commentato alcuni screzi avuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 con Stefania Orlando. Quest'ultima non d'accordo con la sua ex coinquilina, su Twitter ha invitato Samantha ad ammettere la verità e chiedere scusa.

Samantha vs Stefania

Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, Samantha de Grenet è tornata a parlare dei battibecchi avuti al Grande Fratello Vip con Stefania Orlando. A detta della showgirl romana, alcuni atteggiamenti di Stefania non le sono affatto andati giù.

Inoltre, la diretta interessata ha spiegato di non essersi pentita per le frasi dette sulla coinquilina: "Io la uccido, non me ne frega niente". Secondo Samantha, determinate parole non sono negative. Sul web invece, i telespettatori del reality show avevano chiesto l'espulsione di de Grenet che non è mai avvenuta.

In seguito alle dichiarazioni di Samantha de Grenet, Stefania Orlando ha deciso di esprimere la propria opinione. Tramite un tweet ha cinguettato: "Negare l'evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa".

Al momento tra le due non c'è stato alcun confronto diretto. Tuttavia, non è escluso che nelle prossime puntate di Live Non è la D'Urso, la padrona di casa non decida di optare per un confronto-scontro tra le due ex coinquiline.

La stoccata ad Antonella Elia

In occasione dell'ospitata da Barbara D'Urso, Samantha de Grenet è tornata a parlare anche di Antonella Elia. La diretta interessata ha più volte dichiarato di non volere avere alcun chiarimento con la showgirl piemontese. Samantha ha precisato di rispettare il ruolo di Antonella come opinionista al reality show. La cosa che Elia dovrebbe fare, però, è informarsi sulle persone prima di sparare a zero.

Durante l'acceso botta e risposta andato in onda nella casa più spiata d'Italia, Samantha ha spiegato che avrebbe potuto replicare a tono alle insinuazioni dell'opinionista. Tuttavia, la concorrente del reality show ha deciso di non scendere allo stesso livello di Antonella Elia. Terminato il programma condotto da Alfonso Signorini, Antonella e Samantha non hanno avuto modo di chiarire.

A Barbara D'Urso, de Grenet ha ribadito la sua posizione spiegando di non avere nulla da dire a Elia.

La settimana scorsa invece, l'opinionista del GF Vip aveva spiegato di non avere nulla contro le donne. Tuttavia, Antonella aveva precisato che alcune donne le sono più antipatiche di altre e tra queste c'era proprio Samantha de Grenet.