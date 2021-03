Can Yaman continua ad essere il personaggio del momento, amatissimo dal pubblico italiano che lo osanna dopo averlo visto nella serie tv DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5. Il 14 marzo, l'attore turco ha pubblicato sui social una delle tante lettere che riceve quotidianamente da parte delle sue sostenitrici italiane. Una missiva decisamente molto intensa che racchiudeva una descrizione dell'attore turco. Can Yaman con grande sincerità non ha nascosto di rispecchiarsi in quelle parole.

La lettera per Can Yaman: 'Sei un uomo dal cuore tenero'

Nel dettaglio, la signora Mariella che ha scritto questa lettera per Can Yaman sostiene di essere una sua grande fan e sostenitrice, aggiungendo che ormai segue con grande interesse tutte le serie turche che lo vedono protagonista sul piccolo schermo.

"Sei molto bravo, un gran bell'uomo dal cuore tenero" scrive questa persona aggiungendo poi quella che, secondo lei, è la descrizione del carattere di Can Yaman e l'attore turco non ha nascosto di rispecchiarsi.

"Io ti immagino molto dolce, delicato, affettuoso, educato ma sei ti fanno arrabbiare penso che diventi impetuoso come l'Etna" ha scritto la fan del divo turco in questa lettera.

La reazione di Can Yaman alla descrizione fatta nella lettera

La reazione di Can Yaman non si è fatta attendere visto che ha sottolineato la frase della descrizione che viene fatta di lui in questa lettera e ha aggiunto come didascalia un "Effettivamente", il quale lascia intendere che sarebbe proprio come viene descritto in questa missiva.

Intanto, Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip del momento per la sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Tra i due pare che stia proseguendo tutto nel migliore dei modi, al punto che la coppia penserebbe alla convivenza immediata e si parla anche di possibile matrimonio.

Prosegue la love story tra la star di DayDreamer e Diletta Leotta

Insomma sembrerebbe che le premesse per veder trionfare l'amore tra Can e Diletta ci siano davvero tutte, anche se i due diretti interessati preferiscono non rispondere in prima persona a tali rumor che li riguardano.

In questi mesi, infatti, Can e Diletta non hanno mai parlato pubblicamente della loro relazione sentimentale: nessuna intervista e nessuna replica social per fare chiarezza sulle tante voci che circolano sul loro conto, tra cui anche i sospetti secondo i quali questa storia d'amore sarebbe una "presa in giro".

In attesa di scoprire come si evolverà questa relazione, l'attore turco si prepara al meglio per il ruolo di Sandokan nell'omonima serie tv che lo vedrà protagonista.

In queste settimane ha iniziato gli allenamenti a Roma in vista delle riprese che dureranno tutta l'estate.