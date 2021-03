Continuano le appassionanti storie della fiction Un posto al sole. A seguito a degli "strani incidenti" ai cantieri di Roberto Ferri, il proprietario dell'azienda ingaggerà Franco Boschi che si introdurrà molto presto nell'azienda per indagare sul colpevole dei sabotaggi. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che molto presto si potrà assistere all'arrivo di un personaggio inedito che in qualche modo sarà legato agli incidenti dei Cantieri. Il suo nome sarà Pietro Abbate, interpretato dall'attore Simon Grechi, un personaggio misterioso e indecifrabile.

Ferri ingaggia Franco Boschi ai Cantieri

Negli episodi in corso di Un posto al sole, non si può fare a meno di discutere sulle linee narrative principali: da una parte l'attenzione è focalizzata sul triangolo amoroso che vede come protagonista Clara Curcio e una storia misteriosa legata ai Cantieri. Quest'ultima trama sta destando parecchio interesse ai fan della fiction italiana. Alla luce di alcuni strani intoppi, l'azienda gestita da Roberto Ferri, sta rischiando di dare vita a parecchi danni finanziari, scatenando instabilità anche tra i dipendenti che prestano il loro servizio all'interno dell'azienda. Quello che interessa capire è chi ha avuto interesse nel provocare tale crisi? Per scoprire tutta la verità, il dottor Ferri ha assunto Franco Boschi che, come vedremo nei prossimi episodi, si recherà in azienda per scoprire l'identità del colpevole.

Ferri e Boschi si metteranno dunque a lavoro per cercare di capire chi possa aver creato tele situazione, e a prescindere da chi possa essere l'esecutore materiale del misfatto, vorranno scoprire chi sia il mandante. I due uomini inizieranno a fare delle ipotesi che al momento non porteranno da nessuna parte. Alcuni spoiler rivelano che molto presto si potrà dare il benvenuto ad un nuovo personaggio, di nome Pietro Abbate.

Quest'ultimo sembrerà essere legato in qualche modo agli incidenti nei Cantieri di Ferri. Non si sa ancora con certezza che Pietro possa essere proprio il mandante dei sabotaggi e sopratutto il perché di un simile gesto.

Arriva Pietro Abbate, interpretato da Simon Grechi

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, rivelano nel dettaglio che si potrà assistere all'arrivo di un attore molto popolare: si tratterà di Simon Grechi.

Quest'ultimo sarà già conosciuto dal pubblico italiano per aver partecipato al Grande Fratello e successivamente ha debuttato in fiction come Carabinieri, Puccini, I delitti del cuoco, La ladra, Non smettere di sognare, Solo per amore. Molto presto Simon entrerà a far parte della famiglia di Upas, interpretano il personaggio di Pietro, un uomo misteriosamente affascinante. Per scoprire come andrà a finire e se sopratutto sia proprio Abbate, il mandante degli incidenti ai Cantieri, basta seguire le puntate della soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20:45, su Rai3.