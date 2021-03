Erasmo Genzini ha conquistato il pubblico di Rai 1 grazie al ruolo di Erasmo Ferri in Che Dio ci aiuti 6. L'attore, intervistato da Radiocorriere TV, ha parlato del suo personaggio, raccontando come per molti versi gli assomigli. Come da lui dichiarato, entrambi hanno la stessa bontà d'animo, ma non solo. È un momento d'oro per Genzini, che dal 23 marzo sarà uno dei protagonisti della nuova Serie TV Leonardo.

Erasmo Genzini di Che Dio ci aiuti 6: 'È abbastanza complicato entrare in una serie del genere senza sbagliare'

Erasmo Genzini è entrato a far parte del cast di Che Dio ci aiuti nella sesta stagione, interpretando il personaggio di Erasmo Ferri, il fratello ritrovato di suor Angela.

La new entry ha conquistato i telespettatori di Rai 1, che continuano a seguire con passione e interesse le vicende legate a tutti i personaggi della serie tv campione di ascolti. In attesa del gran finale, Erasmo Genzini ha parlato in un'intervista dell'esperienza sul set di Che Dio ci aiuti 6 svelando: "È abbastanza complicato entrare in una serie del genere senza sbagliare", per poi aggiungere "bisogna dare le colorazioni giuste al personaggio che ci viene affidato".

Cosa hanno in comune Genzini e il suo personaggio? 'La bontà d'animo'

C'è grande attesa per la messa in onda dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, prevista per giovedì 11 marzo, in cui tutti i nodi verranno al pettine. In particolare si scoprirà cosa sta nascondendo Erasmo e come finirà la storia con Ginevra.

Riuscirà il giovane a dichiarare i suoi sentimenti alla ragazza? In attesa di scoprirlo, Erasmo Genzini ha raccontato cosa lo accomuna al suo personaggio, dichiarando; "Erasmo ha un passato complicato, ma nonostante tutto riesce, quando gli viene data la possibilità, ad aprirsi in maniera pura e sincera con gli altri personaggi". Caratterialmente parlando, invece, si è definito: "Una persona molto buona, abbiamo (con Erasmo, ndr) la stessa bontà d’animo".

Erasmo Genzini sarà Dante nella nuova serie tv di Rai 1 Leonardo

Un periodo fortunato per Erasmo Genzini. Dopo il successo ottenuto con Che Dio ci aiuti 6, dal 23 marzo sarà sugli schermi di Rai 1 nella nuova serie tv Leonardo. In riferimento a questo nuovo progetto, Genzini ha dichiarato: "Secondo me sarà una serie di successo". La nuova fiction Rai si comporrà di otto episodi da cinquanta minuti ciascuno e avrà come obbiettivo quello di svelare i misteri e i segreti di Leonardo Da Vinci, considerato uno dei grandi geni dell'umanità.

Nel corso delle puntate verranno raccontate le sue conquiste in diversi campi. A impersonare Leonardo sarà Aidan Turner, mentre Matilda De Angelis sarà Caterina Da Cremona, musa dell'artista nonché sua cara amica. Nel cast anche Giancarlo Giannini, James D’Arcy, Alessandro Sperduti e Robin Renucci.