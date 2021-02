La nona puntata di Che Dio ci aiuti andrà in onda giovedì 25 febbraio e per i protagonisti ci saranno molte emozioni. La salute di Primo sarà compromessa e suor Angela sarà in pena per suo padre, mentre Azzurra sarà impegnata nel far avvicinare Monica a Penny. Inoltre, al convento ritornerà Edo, che riporterà il passato nei ricordi di Nico e della sua ex fidanzata.

Erasmo potrebbe salvare la vita di suo padre: spoiler Che Dio ci aiuti

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti di giovedì 25 febbraio, raccontano che il primo episodio in onda sarà "Non dire no".

Le condizioni di salute di Primo continueranno a essere critiche e l'uomo avrà bisogno di un trapianto di rene che porterà i protagonisti a una corsa contro il tempo per trovare un donatore.

L'unico che potrebbe essere compatibile sarà Erasmo, ma il ragazzo si mostrerà molto reticente nel fare gli esami necessari. Il comportamento del giovane farà insospettire suor Angela, che inizierà ad avere dei dubbi sulla buona fede del ragazzo che ha accolto con fiducia nel convento. Nel frattempo, Azzurra continuerà a prendersi cura di Penny, sperando che Monica accetti di fare richiesta di affidamento per la bambina. La dottoressa, tuttavia, apparirà distratta perché in convento arriverà Edo, il figlio di Luca. L'arrivo del figliastro di Monica farà fare inevitabilmente un tuffo nel passato a lei e a Nico.

Azzurra nasconderà un segreto a suor Costanza: spoiler 25 febbraio

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti del 25 febbraio, rivelano che il secondo episodio in onda giovedì sarà "Tradimento".

Nel corso della puntata ci sarà ampio spazio all'operazione di Primo e tutti saranno in apprensione per lui. Proprio mentre suo padre sarà in sala operatoria, suor Angela verrà a conoscenza di un altro segreto che sconvolgerà ancora la sua esistenza.

Nel frattempo, Azzurra avrà qualcosa da nascondere e farà di tutto affinché suor Costanza non scopra il suo segreto, mentre ci saranno altri problemi per Nico.

Il giovane avvocato, infatti, si troverà a dover risolvere un caso che si rivelerà più difficile del previsto, perché riguarda una persona a lui molto casa. A essere coinvolta nella storia, infatti, sarà Miriam, sua sorella e Nico lavorerà per tirarla fuori dai guai.

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti continua a riscuotere successo di pubblico

Che Dio ci aiuti, la fiction Rai con Elena Sofia Ricci, è giunta alla sesta stagione riscuotendo sempre un ottimo successo di pubblico.

Il cast è composto, tra gli altri, da Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza, Gianmarco Saurino che interpreta Nico, Diana Del Bufalo nei panni di Monica e Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra.