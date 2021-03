Il Grande Fratello Vip 5 ha dato moltissima visibilità a Dayane Mello. La modella è riuscita a fare parlare di sé non solo in Italia ma anche nel suo paese natale, il Brasile. La 31enne sudamerica ha avuto il piacere di rilasciare un'intervista al programma Fantastico, trasmesso su una famosa emittente sudamericana. La diretta interessata ha confidato di sentirsi onorata per essere entrata nel cuore dei telespettatori italiani e brasiliani.

Il passato e il futuro

Intervenuta al programma Fantastico trasmesso su Globo, Dayane Mello ha parlato del suo passato. L'ex gieffina ha ammesso di avere tanti ricordi negativi legati alla sua infanzia: "Una bambina di tre anni non avrebbe mai dovuto vivere certe cose".

La 31enne non ha mai dimenticato quando da piccola andava a piedi nudi per le strade del suo paese a chiedere cibo. Sebbene il passato l'abbia ferita, oggi la 31enne ha raggiunto una consapevolezza: "Il mio passato è parte di ciò che sono oggi".

Per quanto riguarda il rapporto con sua mamma, la diretta interessata ha confidato di essere pronta ad andare avanti. Mello non vuole più essere una figlia e una donna che giudica la madre per gli errori commessi. Al contrario Dayane Mello vuole concentrarsi sul presente.

'Fuori ho ricevuto migliaia di messaggi'

Durante l'intervista Dayane Mello ha speso delle parole d'affetto e di stima per tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo suo percorso. La 31enne ha ammesso che passare molto tempo lontano dagli affetti, non è stato facile.

Grazie al sostegno ricevuto all'esterno della casa di Cinecittà, però, è riuscita ad andare avanti: "Fuori ho ricevuto migliaia di messaggi". La modella ha spiegato di essere a conoscenza delle polemiche che l'hanno investita, ma è convinta che siano nate perché ama sempre dire la verità in faccia. In merito al grande successo riscosso, la diretta interessata ha affermato: "Essere entrata nel cuore degli italiani e dei brasiliani mi ha fatto stare bene".

Nonostante Dayane sia legata al Brasile, ha riferito che l'Italia è casa sua e ama molto il paese.

Il rapporto con Rosalinda e l'attacco a Oppini

Prima di concludere il suo intervento Dayane Mello ha spiegato cosa significa per lei l'amore. La modella brasiliana ha ammesso che per lei non ci sono limiti: "Non mi innamoro in base al sesso". La diretta interessata ha riferito che potrebbe innamorarsi di un uomo nella sua vita, come di una donna allo stesso modo: "Dobbiamo accettare le cose come vengono".

Mello ha commentato le frasi sessiste che le sono state rivolte da Francesco Oppini. Senza peli sulla lingua Dayane ha chiosato: "È una questione di ignoranza". La 31enne non si è sentita ferita, anche perché la brutta figura è stata fatta dal figlio di Alba Parietti. Infine, Dayane Mello ha riferito che quando le persone non sanno confrontarsi con chi si ha di fronte le sminuiscono.