Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 marzo su Rai 1 ci saranno tantissime novità interessanti. In particolare, Silvia non vorrà più tornerà a Milano, in quanto avrà deciso di restare a Parigi. Nel mentre Marta inizierà ad avere un atteggiamento alquanto bizzarro, cioè in un primo momento dirà a Vittorio che starà rientrando in Italia, ma poi cambierà idea all'ultimo momento.

Silvia deciderà di restare a vivere a Parigi

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Silvia deciderà di trasferirsi definitivamente a Parigi, perché in un momento così difficile e delicato preferirà stare vicino a Nicoletta e a Margherita.

La donna quindi invierà un telegramma in cui farà sapere che non tornerà a Milano.

Nel frattempo Marcello e Ludovica si saranno finalmente liberati delle minacce del Mantovano e quindi decideranno di non frequentarsi più. Intanto, se da un lato ci sarà Silvia che avrà preso la decisione di restare a vivere in Francia, dall'altro Marta sarà intenzionata a fare il suo ritorno a Milano. Infatti la donna comunicherà a Vittorio di voler tornare nel capoluogo lombardo. Quest'ultima, però, dovrà fare chiarezza con le idee, in quanto poco dopo, richiamerà Conti e gli dirà di volersi trattenere ancora per un periodo a Parigi.

Intanto anche zia Ernesta deciderà di partire per tornare a Lecco. Invece Umberto dirà a Cosimo che il loro affare potrebbe saltare.

Zia Ernesta tornerà a Lecco e vorrà portare con sé anche Stefania

Dunque zia Ernesta tornerà a Lecco, ma vorrà portare con sé anche Stefania che però non sarà per niente felice all'idea di dover lasciare le sue amicizie e il lavoro. Inoltre anche le amiche saranno molto dispiaciute per l'imminente partenza della ragazza e così decideranno di elaborare un piano per far sì che Stefania resti a Milano.

Poco dopo però zia Ernesta deciderà che la casa delle amiche non è adeguata per Stefania e quindi non potrà restare nel capoluogo lombardo. Invece Cosimo sarà molto preoccupato per ciò che gli ha detto Umberto e quindi confiderà a Federico che l'affare con Guarnieri potrebbe saltare.

Marcello non riuscirà a togliersi dalla testa Ludovica

Intanto Stefania confiderà a Gloria quanto sia stato doloroso per lei perdere la madre e poco dopo la donna deciderà di parlare con zia Ernesta.

Quest'ultima si farà convincere da Gloria e permetterà a Stefania di restare a Milano.

Invece Marcello non riuscirà più a smettere di pensare a Ludovica, mentre Umberto comunicherà a Cosimo che l'affare tra i due è definitivamente saltato.