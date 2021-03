La partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha reso Dayane Mello molto popolare sia in Italia che in Brasile. Stando ad alcuni rumor riportati dai siti di gossip sudamericani, la modella potrebbe partecipare ad un nuovo Reality Show dal nome "No limite" che viene trasmesso nel suo paese d'origine.

L'indiscrezione

La presenza di Dayane Mello nella casa più spiata d'Italia ha appassionato i telespettatori italiani e sudamericani. Durante il Grande Fratello Vip 5, i sostenitori brasiliani non hanno mai fatto mancare il loro affetto alla modella. Una volta terminato il reality show di Canale 5, Dayane ha rilasciato numerose interviste sia per le testate giornalistiche italiane che brasiliane.

Secondo alcuni rumor la 31enne sarebbe candidata al reality show "No limite". Il sogno di molti sudamericani sarebbe quello di vedere la loro beniamina mettersi in gioco nel suo paese d'origine. Al momento non c'è nulla di certo. La diretta interessata, in una recente intervista rilasciata ad un portale sudamericano, ha parlato solamente dell'amicizia instaurata con Rosalinda Cannavò e non di lavoro.

Sebbene Mello non sia riuscita a vincere il Grande Fratello Vip, sta ricevendo moltissime proposte di lavoro. Maurizio Costanzo ha addirittura proposto Dayane Mello nel ruolo di tronista a Uomini e Donne. A detta del giornalista, la modella saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale.

L'affetto dei fan

Dayane Mello può contare su un vasto gruppo di sostenitori.

Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, alcuni sostenitori avevano lanciato una raccolta fondi per donare dei soldi alla loro beniamina. In queste ore invece, la 31enne ha ricevuto un regalo speciale dai suoi fan.

Come mostrato da Dayane in un post su Instagram, alcuni ammiratori le hanno donato un Iphone, un carica batteria, una cover, un AirPods e un Ringt Light.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nella lettera le fan hanno parlato di un "piccolo dono" per essere sempre ricordate da Mello. Ovviamente, la diretta interessata si è commossa per l'affetto ricevuto e ha ringraziato sia i fan residenti in Italia che quelli in Brasile.

Dayane ed Elettra Lamborghini: 'Rapporto sempre più intimo'

Dayane Mello è finita al centro del gossip anche per il suo rapporto con Elettra Lamborghini.

Dopo la finale del reality show, le due ragazze si erano mostrate insieme sui social.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, tra le due starebbe nascendo un legame molto profondo: "Si sussurra che il rapporto tra Dayane Mello ed Elettra Lamborghini sia sempre più intimo ed esclusivo". In più occasioni, Mello ha riferito di non fare alcuna distinzione in amore tra uomini e donne. In una recente intervista la diretta interessata ha dichiarato di essere single, ma appena riuscirà a trovare una persona con le qualità che cerca si getterà in questa nuova storia.