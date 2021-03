La partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha reso Dayane Mello molto popolare in Italia e in Brasile. La modella in una nuova intervista rilasciata nel suo paese d'origine è tornata a parlare del rapporto instaurato con Rosalinda Cannavò. Scendendo nel dettaglio, Dayane ha ammesso di essersi innamorata della sua amica durante il reality show.

'Con lei il rapporto era di protezione'

L'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip 5 è stata caratterizzata da alti e bassi. Ad un passo dalla finale, la modella brasiliana aveva rivelato di essersi innamorata della coinquilina.

In un'intervista per il Brasile rilasciata al portale GS Show, Mello è tornata a fare chiarezza sul concetto che ha dell'amore: "Non ha colore, non ha odore".

Successivamente, l'ex gieffina ha chiosato: "L'amore è amore, in un momento del gioco mi sono ritrovata ad amare la mia amica". La diretta interessata ha precisato che, il rapporto instaurato con Rosalinda era basato sulla complicità, sulla cura e sull'amore: "Il nostro rapporto era soprattutto di protezione". Terminato il reality show di Canale 5, Dayane ha spiegato di essere riuscita a sentire Cannavò. Mello ha ribadito che momentaneamente tra le due ex coinquiline c'è un rapporto amichevole. Mentre l'attrice siciliana deve risolvere alcune questioni legate alla sua vita privata, Dayane è impegnata a dedicare il suo tempo alla figlia e a nuovi progetti di lavoro.

'In questo momento sono single'

Durante l'intervista rilasciata al portale brasiliano Globo, Dayane Mello ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale: "In questo momento sono single". La diretta interessata ha spiegato che rimarrà così, fin quando non arriverà il vero amore. La 31enne sudamericana ha confidato che, a differenza del passato non cerca una relazione superficiale.

Al contrario, Dayane vuole una persona che sappia combattere per lei e sappia accettare anche i suoi momenti "no".

L'ex gieffina ha precisato che nel momento in cui arriverà quello che cerca, non le importerà se si tratterà di una donna o di un uomo: "Per me l'amore non ha sesso". Quando Mello ha deciso di esporsi con Rosalinda davanti al piccolo schermo, lo ha fatto per un motivo ben preciso: "Siamo nel 21° secolo, amare non dovrebbe essere brutto o proibito".

Zelletta non crede al sentimento di Dayane

In un'intervista recente Andrea Zelletta ha detto la sua sull'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nata al Grande Fratello Vip 5.

Il giovane non ha nascosto di essere scettico: "Penso che Dayane se ne sia approfittata". Ma non solo, per il 26enne la modella brasiliana si sarebbe approfittata della sua amica. Con la storia dell'amicizia/amore, Mello avrebbe esagerato. Infine, Zelletta ritiene che il rapporto tra le due ex coinquiline non sia né autentico né sincero.