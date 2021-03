Maurizio Guerci replica stizzito alle parole di Giorgio Manetti che, in una recente intervista, aveva insinuato che il racconto del cavaliere mantovano riguardante la notte passata con Gemma non fosse veritiero. Una polemica a distanza quella nata tra i due ex cavalieri di Uomini e donne, che non sembra accennare a placarsi. Guerci ha inoltre confidato di aver intrapreso una conoscenza con l'ex dama Barbara De Santi. Avrà trovato la donna giusta per lui?

Scontro a distanza tra i due ex di U&D Maurizio Guerci e Giorgio Manetti

L'ex cavaliere di Uomini e donne Maurizio Guerci sta polemizzando a distanza con Giorgio Manetti, anch'egli ex del programma di Maria De Filippi.

Cosa hanno in comune i due uomini? L'aver frequentato la dama storica Gemna Galgani. La diatriba tra Guerci e Manetti è nata nel momento in cui Giorgio, in una recente intervista, ha dichiarato di non credere al racconto fatto da Gemma e Maurizio circa la notte passata insieme. Insinuazioni che non hanno fatto piacere a Maurizio che, sentitosi tirato in ballo, ha deciso di replicare.

Replica di Maurizio a Giorgio: 'Gli consiglierei di farsi i fatti suoi'

A fronte delle parole di Giorgio, Maurizio ha quindi deciso di rispondere e lo ha fatto sulle pagine del settimanale Mio. Nonostante la storia con Gemma sia conclusa e lui abbia abbandonato Uomini e donne da diverse settimane, Guerci ha voluto replicare stizzito al rivale, dandogli un consiglio: "Gli consiglierei di pensare ai fatti suoi", aggiungendo sarcastico: "Forse gli dà fastidio aver perso l'esclusiva".

Una vera e propria stoccata quella lanciata da Maurizio che, nel prosieguo dell'intervista, ha voluto precisare come secondo lui, a Giorgio dia solo fastidio il fatto che Gemma sia andata avanti con qualcun altro. Guerci ha inoltre detto che gli da fastidio essere paragonato a Giorgio.

U&D, Barbara De Santi è la donna giusta per Maurizio? Lui: 'Potrebbe esserlo'

I due ex di Gemma Galgani dunque, hanno dato vita ad un botta e risposta sui settimanali di Gossip. In attesa di ulteriori news su questa polemica, Maurizio Guerci è al centro delle cronache rosa per una presunta liason con Barbara De Santi, l'ex dama del Trono Over di Uomini e donne.

I due si sono conosciuti qualche settimana fa e continuano a frequentarsi. Guerci ha confessato che per lui Barbara non è una semplice amica. Alla domanda se l'ex dama potrebbe essere la donna giusta per lui, Maurizio ha risposto: "Ancora presto per dirlo", aggiungendo: "Credo che potrebbe esserlo". Su un suo eventuale ritorno a Uomini e donne, magari per annunciare il suo fidanzamento, Maurizio ha categoricamente escluso questa ipotesi.