Prosegue l'appuntamento in tv con la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente su canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese. La love story tra Can e Sanem, infatti, verrà messa nuovamente a dura prova in seguito a un terribile incidente che metterà in pericolo la vita del fotografo. Da quel momento in poi cambieranno un bel po' di cose, al punto che Aydin prenderà la drastica decisione di fare un passo indietro e di rinunciare così al suo amore.

Anticipazioni turche DayDreamer: Can perde la memoria dopo un incidente

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che in seguito a un terribile incidente in moto, Can si ritroverà in coma e al suo risveglio non ricorderà nulla degli ultimi anni della sua vita.

Un vero e proprio choc per il fotografo e anche per la sua amata che, in un primo momento sarà costantemente al suo fianco e cercherà in tutti i modi di far riaffiorare nella mente del suo fidanzato, quei ricordi che sembrano essere svaniti.

Una dura prova per Aydin che deciderà anche di far leggere a Can anche il suo primo romano, in cui racconta per filo e per segno tutti i dettagli della loro storia d'amore.

Sanem delusa lascia la Fikra

Nonostante questo, però, Can confesserà che non ricorda nulla di quello che è accaduto tra di loro e a quel punto Sanem deciderà di mollare la presa.

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che la ragazza si renderà conto che è del tutto inutile insistere e portare avanti questa relazione, temendo che Can provi quasi compassione nei suoi confronti, per gli sforzi che sta facendo per far sì che si ricordi di lei.

Così, dopo un'attenta riflessione, Aydin comunicherà la sua intenzione di lasciare definitivamente la Fikra che, nel frattempo avevano riacquistato grazie ai soldi ottenuti dalla vendita del patentino delle sue creme.

Can capisce di amare Sanem: anticipazioni turche DayDreamer

Sanem, quindi, deciderà di farsi da parte e tornerà di nuovo nel quartiere dove vivono i suoi genitori dove si concentrerà sul rilancio della bottega dei suoi genitori e vestirà i panni di venditrice ambulante, in sella al suo motorino.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle puntate turche di DayDreamer rivelano che nel momento in cui tutto sembrerà perso, ecco che Can riuscirà a comprendere di essersi nuovamente innamorato di Sanem e quindi di non poter rinunciare a lei.

Il fotografo ne parlerà con Mihriban, la quale chiederà a Can di impegnarsi con tutto se stesso per fare in modo che tra lui e Sanem possa tornare il sereno e trionfare l'amore.