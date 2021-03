Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e MediasetPlay. Le anticipazioni tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Werner (Dirk Galuba) sarà ignaro che l'artefice dell'incendio all'hotel sia stata Ariane (Viola Wedekind) e, a seguito dello stesso, sarà costretto a vendere le sue quote del Fürstenhof. Il vecchio Saalfeld si metterà alla ricerca di un acquirente, mentre Christoph (Dieter Bach) sarà più che mai intenzionato a evitare che la dark lady compri le quote di Werner. Michael (Erich Altenkopf), invece, proporrà a Paul (Sandro Kirtzel) di rilevare uno studio di fisioterapia ma Lindbergh deciderà di rifiutare l'offerta, così da poter seguire Michelle (Barbro Viefhaus) nel suo viaggio in giro per il mondo.

Gli spoiler tedeschi della soap opera svelano che Werner continuerà a ignorare che sia stata Ariane ad appiccare l'incendio al Fürstenhof, pensando che l'artefice sia stato Robert. La dark lady, infatti, era riuscita a seminare degli indizi che avevano collegato il barbecue di Robert come causa principale delle grandi fiamme, tesi avvalorata anche dalla perizia dei vigili del fuoco.

L'incendio, oltre a mettere in pericolo le vite di Tim e Paul, ha bruciato le auto d'epoca che, grazie alla diabolica Ariane, non godevano di una degna copertura assicurativa. Il lussuoso albergo, quindi, sarà costretto a sborsare una cifra inarrivabile anche per Werner, il quale sarà costretto a malincuore a vendere le sue quote del Fürstenhof.

Le trame tedesche di Tempesta d'amore anticipano che Ariane sarà a un passo dal suo obiettivo, ovvero mandare in rovina l'hotel così da costringere Werner a vendergli le sue quote, che la Kalenberg rileverebbe grazie al denaro rubato a Christoph tempo prima. Sarà, però, proprio Christoph a essere più che mai intenzionato a evitare che la dark lady entri in totale possesso del Fürstenhof, così da difendere l'hotel che appartiene di diritto alla sua famiglia.

Un altro potenziale acquirente, nel mentre, spunterà a sorpresa.

Le anticipazioni della soap opera tedesca rivelano che Paul, dopo aver creduto per molto tempo che Lucy fosse la donna della sua vita, da qualche settimana sembra aver cambiato idea. Da quando Lindbergh ha incontrato Michelle, infatti, l'uomo pare non avere occhi che per lei.

La Ostermann, però, ha programmato un viaggio in giro per il mondo ed ha invitato il fitness trainer a seguirla, sebbene quest'ultimo abbia una figlia piccola che vorrebbe veder crescere oltre che una stabile occupazione professionale. Paul, quindi, ha chiesto ad Ariane un congedo non retribuito dall'impiego come fisioterapista per poter partire assieme a Michelle, ma la Kalenberg ha respinto la sua proposta. A quel punto, Lindbergh non avendo ottenuto il permesso si è licenziato in tronco.

In soccorso del fitness trainer, fortunatamente, arriverà Michael che gli proporrà di rilevare uno studio di fisioterapia. Un'occasione all'apparenza imperdibile che Paul, però, rifiuterà senza dire nulla alla sua fidanzata, la quale verrà a saperlo fortuitamente poco dopo.

Dopo essere venuta a conoscenza di cosa sia stato capace il suo amato per compiacerla, Michelle farà una scelta del tutto inaspettata.