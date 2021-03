Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni legate alla trama della nuova puntata in onda il 9 marzo su canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. I riflettori saranno ancora una volta ben puntati sulla coppia composta da Can e Sanem, il cui amore verrà messo a dura prova dal perfido Yigit. Questa volta, però, Can riuscirà nel suo intento di mettere spalle al muro il suo avversario ma alla fine non tutto andrà secondo i piani del fotografo.

La trama della puntata di DayDreamer del 9 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer in programma martedì pomeriggio su Canale 5, rivelano che Can riuscirà a smascherare in maniera definitiva l'astuto editore Yigit che lo aveva accusato di aver dato alle fiamme il manoscritto del libro della Aydin.

Can, quindi, riuscirà ad ottenere la fatidica confessione da parte dell'editore: Yigit si assumerà le sue colpe e ammetterà chiaramente di essere lui il responsabile dell'incendio.

Una grande vittoria per Can, il quale, però, a questo punto vuole Yigit si assuma le sue responsabilità anche al cospetto di Sanem e quindi ammetta chiaramente di essere stato lui l'artefice di quell'incendio.

Can riesce a smascherare Yigit ma Huma gioca d'anticipo

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer del 9 marzo, però, rivelano che proprio sul più bello ci sarà il colpo di scena clamoroso. Huma, infatti, riuscirà a mettersi in contatto con Yigit e lo informerà del fatto che è vittima di un complotto da parte di Can.

Huma, infatti, rivelerà ad Yigit che in realtà non c'è nessuna telecamera di sicurezza al capanno e quindi che Can si sta soltanto prendendo gioco di lui, con la speranza di riuscire a metterlo con le spalle al muro e quindi fargli ammettere la sua colpevolezza con Sanem.

Tale chiamata da parte della mamma di Can, sarà a dir poco profetica per Yigit. La trama della nuova puntata di DayDreamer in onda il 9 marzo su Canale 5, infatti, rivela che alla fine l'editore cambierà strategia.

Yigit chiede a Sanem di sposarlo: anticipazioni DayDreamer 9 marzo

Dovendo dire qualcosa a Sanem, la spiazzerà con una proposta di matrimonio a dir poco inaspettata.

Ebbene sì, Yigit confesserà tutto il suo amore alla Aydin e le chiederà di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Quale sarà la reazione della donna? Si lascerà abbindolare dalle parole di Yigit oppure andrà avanti per la sua strada?

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, le anticipazioni sulla programmazione di DayDreamer rivelano che questa settimana non ci saranno nuovi appuntamenti serali su Canale 5.

La serie, infatti, osserverà un turno di stop in prime time.