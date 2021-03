L'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno prosegue con successo su Canale 5 e le anticipazioni turche sull'atteso finale rivelano che ci saranno delle sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Can e Sanem, i quali saranno sempre più al centro dei riflettori. Tutti si chiedono cosa accadrà nel corso delle ultime puntate e se i due riusciranno a coronare il loro grande sogno d'amore. Ebbene, la risposta è sì, anche se prima dovranno fare i conti con un po' di ostacoli che renderanno tortuoso il loro lieto fine.

Le nuove anticipazioni turche di DayDreamer: Can e Sanem vittime di un incidente

Nel dettaglio, le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer, rivelano che Can e Sanem saranno protagonisti di un drammatico incidente che avrà delle pesanti conseguenze sulla vita del fotografo.

Dopo un lungo periodo di coma, Can riprenderà coscienza ma non ricorderà più nulla della sua vita passata. Il fotografo, infatti, perderà la memoria degli ultimi anni di vita, tra cui quelli trascorsi al fianco della sua amata Sanem.

Un durissimo colpo per la ragazza che, in un primo momento, deciderà di non mollare la presa. Sanem, infatti, resterà al fianco di Can nonostante lui la tratti come una sconosciuta e non ricordi nulla di quello che c'è stato tra di loro.

Can perde la memoria, Sanem disperata

Gli sforzi di Sanem non verranno ripagati al punto che la donna deciderà di mollare la presa. Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che nel finale la ragazza deciderà di farsi da parte, ritenendo che sia ingiusto continuare a soffrire in questo modo, dato che Can non ricorda nulla della loro relazione.

Tuttavia, proprio nel momento in cui Sanem deciderà di uscire di scena, ecco che Can si renderà conto di essersi nuovamente innamorato di lei e di volerla al suo fianco. In questo modo, quindi, sarà il fotografo stesso a chiedere a Aydin di restare con lui e di non abbandonarlo.

Salto temporale nel finale di DayDreamer, anticipazioni: Can e Sanem genitori

Ma i colpi di scena non sono finiti, perché le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che negli ultimi episodi ci sarà un salto temporale, con il quale verrà mostrato al pubblico ciò che è accaduto nella vita di Can e Sanem dopo qualche anno.

I due protagonisti della serie tv di Canale 5, saranno riusciti finalmente a coronare il loro sogno d'amore e a diventare marito e moglie a tutti gli effetti. Ma c'è dell'altro, perché Can e Sanem diventeranno anche genitori.

Aydin, infatti, resterà incinta e diventerà mamma di tre gemellini che andranno ad allietare la sua vita di coppia al fianco dell'amato Can in un finale che sicuramente non deluderà le aspettative dei fan.