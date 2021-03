Che Dio ci aiuti 7 ci sarà. Questa è l'ottima notizia per tutti gli appassionati della Serie TV con suor Angela, alias Elena Sofia Ricci che in queste settimane di programmazione della sesta stagione ha registrato degli ottimi risultati d'ascolto, confermando di essere uno dei prodotti di punta della rete ammiraglia Rai. Le avventure di suor Angela e di tutti gli altri protagonisti del convento torneranno in onda prossimamente con un nuovo capitolo che, come sempre, si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.

Confermata Che Dio ci aiuti 7: le prime anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che la Rai ha dato il via libera per la settima serie prodotta da Lux Vide.

I nuovi episodi si gireranno nel corso dei prossimi mesi ma al momento non si hanno ancora informazioni dettagliate sulle trame e su quello che succederà.

Di sicuro, però, suor Angela tornerà ad animare le vicende del convento più famoso del piccolo schermo: una riconferma meritatissima dopo gli ottimi risultati d'ascolto di questa stagione.

Con una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori e uno share che ha superato la soglia del 22%, la serie tv con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, ha sempre vinto a mani basse la gara degli ascolti del prime time, superando tranquillamente tutte le proposte della rete ammiraglia Mediaset. Un vero e proprio trionfo per mamma Rai.

Il ritorno di Che Dio ci aiuti 7 in tv

Per vedere in onda questo settimo capitolo della fiction, però, bisognerà attendere un po' di tempo: quasi sicuramente, infatti, la messa in onda è prevista per la stagione televisiva del 2022.

Intanto, una delle novità di Che Dio ci aiuti 7 potrebbe portare il nome di Can Yaman. L'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, comparirà come guest star nel corso dell'ultima puntata della sesta serie.

Una presenza che non passerà affatto inosservata, dato che Can (nelle vesti di un affascinante barista del convento) farà perdere la testa ad Azzurra, tanto da mettere in discussione tutte le certezze che aveva maturato fino a questo momento, in merito alla sua scelta di diventare una novizia.

Can Yaman potrebbe far parte del cast di Che Dio ci aiuti 7

Stando alle dichiarazioni della sceneggiatrice Silvia Leuzzi, in una recente intervista, ha ammesso che sul set di Che Dio ci aiuti tutti si sono trovati benissimo a collaborare con Can Yaman e non ha escluso un suo ritorno nella settima serie.

"Potrebbe essere un lancio per qualcosa di più" ha ammesso la sceneggiatrice della fiction in merito a questa partecipazione di Can che si appresta a conquistare anche il pubblico di Rai 1.