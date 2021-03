Sono passate un po' di settimane da quando Riccardo e Roberta hanno lasciato insieme U&D: la scelta tra i due protagonisti del Trono Over, ha portato tanti fan a chiedersi come ha reagito Ida Platano allo sbocciare di questa storia d'amore. Intervistata dal magazine del dating-show, Ida ha preferito non esprimersi sui neo piccioncini, in compenso si è detta felice anche senza principe azzurro e propensa a tornare nel parterre a breve.

L'inaspettata risposta di U&D sulla neo coppia di U&D

La puntata di U&D dedicata alla scelta di Riccardo e Roberta, è forse una delle poche che Ida non ha guardato.

Sebbene sia una fan del programma del quale è stata assoluta protagonista negli ultimi anni, qualche settimana fa Platano ha preferito rivolgere lo sguardo altrove mentre su Canale 5 veniva trasmesso il fidanzamento tra il suo ex e Di Padua.

Quando un giornalista che l'ha intervistata di recente le ha chiesto se avesse assistito al lieto fine tra Guarnieri e l'ex "collega" del Trono Over, infatti, la parrucchiera ha risposto: "No, ho deciso di non guardarla".

Rimanendo coerente con l'atteggiamento di chiusura che ha assunto su questo spinoso argomento, Platano ha usato queste parole quando le è stato domandato di esprimere un parere sulla nuova compagna di Riccardo: "Preferirei non rispondere".

Insomma, Ida si è chiusa nel più totale silenzio, scegliendo volontariamente di non alimentare ulteriori Gossip con frecciatine social o dichiarazioni pungenti sulla neo coppia del dating-show.

Ida è ancora single: possibile rientro nel cast di U&D

Anche se sono passati molti mesi da quando è finita la sua storia d'amore con Riccardo, Ida non è ancora riuscita a trovare un'altra persona con la quale condividere la quotidianità: a differenza del suo ex, infatti, la dama del Trono Over è ancora single e in attesa di imbattersi in una nuova dolce metà.

"Penso si possa essere felici anche da soli. La vita è meravigliosa. Chi non vorrebbe vivere una favola?", ha fatto sapere una delle più amate protagoniste del recente passato di U&D.

A proposito di un suo chiacchierato ritorno nel cast del dating-show che le ha dato fama e popolarità, Platano ha dichiarato: "Tornare? Sì, l'ho detto. Mai dire mai".

Su precisa domanda se la sua attenzione è stata catturata da qualche cavaliere del parterre, invece, Ida ha risposto sinceramente: "Sì, ho notato Gero e Luca".

Conto alla rovescia per il ritorno di Ida a U&D Over

Quello che molti fan di U&D sperano, dunque, presto potrebbe concretizzarsi. Da quando Riccardo ha lasciato il programma assieme a Roberta, in tanti si sono esposti per chiedere il ritorno nel parterre di Ida che, esattamente come il suo ex, meriterebbe un'altra possibilità.

Stando a quello che hanno dichiarato sia Platano che Maria De Filippi, se la dama non è ancora rientrata in trasmissione è per sua espressa volontà: la redazione riaccoglierebbe volentieri la donna che per più di due anni è stata protagonista assoluta del Trono Over, quasi al pari della "regina" Gemma Galgani.

Le puntate del dating-show che erano quasi interamente dedicate al tira e molla tra Ida e Riccardo, ottenevano ascolti molto alti, quasi quanto quelle in cui si parla esclusivamente della 71enne di Torino e dei suoi tormentati amori.

Il ritorno di Ida, dunque, non può fare che bene al format di Canale 5 che nelle ultime settimane ha perso molti suoi storici personaggi: Riccardo e Roberta, Aurora Tropea, Giancarlo e Alessandra, Sabina e Claudio hanno detto addio al programma per potersi vivere nella vita quotidiana e senza gli occhi di milioni di persone addosso.