Cambio programmazione in arrivo per la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dal 27 marzo l'appuntamento in daytime sarà trasmesso anche al sabato pomeriggio, al posto della trasmissione Amici 20 che sbarca in prime time con la fase serale. Al tempo stesso, però, non ci saranno più appuntamenti in prima serata con la serie turca.

Il nuovo cambio programmazione di DayDreamer: ritorna al sabato pomeriggio, ecco gli orari

Nel dettaglio, la programmazione di DayDreamer prevede che da questo 27 marzo 2021, la serie tornerà ad andare in onda anche al sabato pomeriggio.

La messa in onda degli episodi inediti è prevista a partire dalle 15:40 circa e proseguirà fino alle 16:05 circa, quando poi la linea passerà alla nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Un cambio palinsesto dettato dall'assenza del pomeridiano di Amici 20, il talent show di Maria De Filippi, che dal 27 marzo in poi andrà in onda soltanto di sera.

E così, la rete ammiraglia Mediaset, tornerà a fare pieno affidamento sulle soap opera per la fascia pomeridiana del sabato.

Mediaset sospende la puntata serale di DayDreamer con Can Yaman

Dopo gli appuntamenti con Beautiful e Una vita, in programma dalle 13:45 in poi, ci sarà spazio anche per un nuovo episodio della serie turca con protagonista Can e Sanem, che farà da traino al programma di Toffanin.

Tuttavia, il cambio programmazione di DayDreamer riguarda anche il palinsesto serale della serie turca. Come vi avevamo annunciato in anteprima, da questa settimana e per tutto il mese di aprile, non sono previsti più gli appuntamenti in prime time.

Mediaset, infatti, ha deciso di sospendere la programmazione della soap nella prestigiosa fascia oraria serale, complici anche gli ascolti poco soddisfacenti che aveva registrato durante le settimane di messa in onda, con una media che non è mai andata oltre la soglia del 9-10% di share.

In daytime, DayDreamer domina gli ascolti del pomeriggio

Situazione diversa, invece, in daytime dove gli appuntamenti con DayDreamer (della durata di appena 30 minuti compresi gli spot pubblicitari) riescono a catalizzare l'attenzione di oltre 2,4 milioni di spettatori medi con uno share che oscilla tra il 18 e il 20%.

Numeri che permettono alla serie con Can Yaman e Demet Ozdemir di trionfare nella gara degli ascolti della soap opera pomeridiane.

Ad oggi, infatti, DayDreamer è la serie che ottiene lo share più alto della giornata, superando anche Beautiful e Una Vita che viaggiano su una media del 16-17%.

E così, forte dei risultati ottenuti, la serie con Can si appresta a sbarcare al sabato pomeriggio per la gioia dei numerosissimi fan.