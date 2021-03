Lo sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - le ali del sogno prosegue la propria messa in onda nella consueta fascia pomeridiana. Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 31 marzo 2021, la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir) si dispererà poiché non avrà ancora nessuna traccia della propria collana ma soprattutto dell’anello di fidanzamento che le aveva regalato Can Divit (Can Yaman), senza sapere che è stato proprio lui a far sparire i due gioielli.

Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler) invece saranno in crisi a causa del loro futuro lavorativo. Da un lato l'uomo sarà alle prese con un nuovo lavoro che non lo entusiasmerà per niente, dall’altra l’ex segretaria sarà abbastanza stanca.

DayDreamer, anticipazioni del 31 marzo: Sanem ancora alla ricerca della sua catenina

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano mercoledì 31 marzo 2021 dalle ore 16:45 sino alle 17:10, si evince che Sanem continuerà ad avere la testa altrove, nonostante sia molto impegnata per la registrazione del marchio delle sue creme e per lo spot pubblicitario. La scrittrice sarà sempre più affranta per non essere ancora riuscita a trovare la catenina dalla quale non si separa mai.

Nel contempo al centro della scena ci sarà anche Emre, che farà molta fatica ad adattarsi al nuovo lavoro: il suo capo dimostrerà di essere più severo del previsto. In particolare il giovane Divit si annoierà e si renderà conto che vendere auto non è affatto il mestiere che gli si addice: con il suo continuo malumore Emre finirà per destare parecchia preoccupazione anche nei suoi cari.

Leyla non si rende conto che Emre ha bisogno del suo sostegno, Mevkibe decide di cambiare look

Emre purtroppo non andrà d’amore e d’accordo neanche con la moglie Leyla, che essendo parecchio assorbita dal lavoro non si accorgerà di un dettaglio importante, ovvero che suo marito avrà bisogno del suo sostegno.

Successivamente Huma (Ipek Tenolcay) farà notare a Mevkibe (Özlem Tokaslan) che ha troppi pensieri e che si trascura a causa delle sue figlie: quest’ultima su consiglio della signora Divit deciderà quindi di cambiare il proprio look e di concedersi un po’ di tempo per sé stessa.

A dare dei consigli alla moglie di Nihat sarà proprio la madre di Can ed Emre: le due donne quindi, oltre a divertirsi a fare shopping insieme, coglieranno l'occasione per curare maggiormente il proprio aspetto fisico.