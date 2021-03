La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno non smette di regalare sorprese ai telespettatori. Negli episodi in onda prossimamente su Canale 5, un imprevisto favorirà un piccolo riavvicinamento tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). Quest’ultima, dopo essere tornata a vivere con i propri genitori, avrà un incidente con il suo scooter, a causa di una distrazione: per fortuna nonostante la rovinosa la fanciulla caduta non si farà nulla di grave, anche per merito dell’intervento del fotografo.

DayDreamer, trame turche: Sanem torna a vivere nel suo quartiere

Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che accadrà qualcosa di sconvolgente proprio quando Can e Sanem torneranno insieme.

Il fotografo avrà un incidente stradale e le conseguenze saranno abbastanza serie, poiché perderà la memoria. Il primogenito di Aziz soprattutto non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi anni di vita: per tale motivo Can considererà Sanem praticamente come una sconosciuta. Quest’ultima farà di tutto per riconquistare il suo amato, ma ben presto si arrenderà.

In particolare la giovane scrittrice, oltre a smettere di lavorare alla Fikri Harika, tornerà a vivere nel suo quartiere.

Can presta soccorso a Sanem, Ayca interessata al fotografo

Inoltre Sanem aiuterà i genitori nel negozio di alimentari, improvvisandosi venditrice ambulante. Mentre sarà in procinto di effettuare l’ennesima consegna a domicilio, Sanem avrà un piccolo incidente in scooter per non essersi accorta della presenza di un marciapiede.

A soccorrere la fanciulla sarà proprio Can: in tale circostanza la scrittrice fingerà di non riconoscere il suo ex fidanzato a causa di un'amnesia: le persone che assisteranno alla scena quindi inviteranno il fotografo ad andarsene via.

In seguito Can si renderà sempre più conto di provare dei sentimenti per la sua ex fidanzata. A complicare la situazione però sarà Ayca, ossia la nipote dell’uomo che acquisterà il brevetto delle creme della scrittrice.

La new entry durante una festa tenutasi in una lussuosa villa dimostrerà di essere interessata a Can: Leyla non appena si accorgerà del dettaglio farà di tutto per convincere la sorella Sanem a partecipare al party, senza riuscirci. Infine a cercare un rimedio ci penserà CeyCey, che architetterà un piano per non far mancare la sua amica ai festeggiamenti.