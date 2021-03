Su Canale 5 ha debuttato la fiction Svegliati amore mio, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e che vede come protagonista l’attrice romana Sabrina Ferilli.

Le anticipazioni della seconda puntata, che i telespettatori potranno seguire mercoledì 31 marzo 2021, svelano che Mimmo Giuliani (Francesco Arca), dopo essere rimasto disoccupato e consapevole di non poter far più nulla per riconquistare l’ex fiamma Nanà Santoro, vagherà ubriaco sulla scogliera: un'ombra gli si avvicinerà e l’uomo precipiterà giù. Sergio (Ettore Bassi) sarà considerato il principale sospettato.

Svegliati amore mio, anticipazioni del 31 marzo: Sara e Lorenzo fuggono dall’ospedale

Nel secondo episodio della miniserie che narra un dramma ispirato a una storia vera, in programmazione su Canale 5 il 31 marzo 2021 sempre a partire dalle ore 21:20 circa, il marito di Nanà riuscirà a sopravvivere all’esplosione.

Gli spoiler dicono però che l’uomo, dopo essersi salvato, avrà un duro scontro con il rivale in amore Mimmo, il quale continuerà a competere con lui sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale: quest’ultimo non vorrà rinunciare a riavere al suo fianco Nanà per nessuna ragione, nonostante la donna ormai si sia costruita un futuro distante da lui.

A questo punto ci sarà un altro problema, l’improvvisa fuga di Sara (Caterina Sbaraglia) dall’ospedale.

Quest’ultima farà perdere le sue tracce insieme al compagno di reparto Lorenzo (Antonio Avella): i due hanno una cosa in comune, la lotta contro la leucemia. Fortunatamente Sara e Lorenzo verranno ritrovati al mare sani e salvi dai rispettivi genitori.

Sergio viene sospettato come responsabile dell’incidente di Mimmo, Sara perde i sensi

Mimmo si troverà da solo in una scogliera e saprà in cuor suo di non avere più alcuna chance per tornare con la donna che non ha smesso di amare: a un certo punto cadrà in acqua a causa di una spinta ricevuta da una persona misteriosa.

I sospetti dell’accaduto si concentreranno subito su Sergio, il padre di Sara, l’unico con cui aveva avuto dei diverbi prima dell’incidente.

Nel contempo Nanà e il giornalista di cronaca Stefano Roversi (Francesco Venditti) prepareranno un reportage sull’acciaieria: quest’ultimo farà il possibile per raccogliere il materiale necessario.

Per concludere Sara farà allarmare nuovamente i suoi genitori, poiché dopo essere uscita di notte dal cortile dall’ospedale e sotto la pioggia avrà uno svenimento per via di un malessere: a prestare soccorso alla bambina ci penserà il suo amico Lorenzo, chiamando subito aiuto.