Non smette di stupire la soap opera spagnola Una vita, nata dalla penna di Aurora Guerra. Nel corso degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez), nonostante siano decisi a sposarsi, non coinvolgeranno i loro rispettivi genitori. Ad avere dei dubbi sarà la giovane artista, che non vorrà correre troppo,

Una vita, anticipazioni: Emilio e Cinta litigano

Le anticipazioni sulle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente, svelano che Emilio e Cinta entreranno in crisi. Tutto comincerà quando il giovane Pasamar dimostrerà alla propria amata di non riuscire a frenare l’attrazione fisica che prova per lei.

Nel corso di una serata il figlio di Felicia dirà alla fidanzata di voler convolare a nozze per poter vivere insieme i primi momenti passionali. L’atteggiamento troppo focoso di Emilio non piacerà per niente alla giovane Dominguez, infatti crederà che voglia diventare suo marito soltanto per soddisfare i suoi bisogni da uomo. A questo punto tra i due inizieranno a esserci tantissimi litigi.

Fortunatamente sembrerà tornare il sereno, quando Cinta potrà tornare a esibirsi sui palcoscenici. Emilio invece, grazie ai consigli dell’amico Antonito Palacios, cercherà di essere più galante con la propria fidanzata.

Il giovane Pasamar fa una proposta di nozze alla fidanzata, Bellita ingannata da Margarita

Il figlio di Felicia, quando risolverà tutti i dissapori con Cinta, comprerà un anello di fidanzamento e approfitterà dell’istante in cui rimarranno da soli al Nuovo Secolo XX per farle una proposta di matrimonio.

Cinta accetterà il romantico regalo dell’amato, nonostante avessero deciso di comune accordo di parlare delle loro nozze in seguito. La giovane artista, però, non farà alcuna pressione a Emilio, visto che preferirà non far sapere ai loro cari che sono pronti a fare il grande passo.

Nel contempo i Pasamar e i Dominguez si troveranno in una situazione per niente piacevole.

Da una parte Felicia farà i conti con la ribellione della figlia Camino, che avrà delle idee diverse dopo essersi resa conto di provare dei sentimenti per l’insegnante di pittura Maite Zaldua, mentre Bellita approfondirà la sua amicizia con Margarita. In realtà quest’ultima si prenderà gioco della cantante. Con la scusa di avere una pessima condizione economica vorrà attuare il suo vero obiettivo: quello di far lasciare José Miguel e la moglie.

A causa di tutti questi inconvenienti Cinta ed Emilio continueranno a non far sapere a nessuno di essere intenzionati a coronare il loro sogno d’amore.