Sono sempre numerosi i fan della soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno, nonostante abbia fatto il suo primo debutto su Canale 5 la scorsa estate. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione l’11 marzo 2021 dalle ore 16:35 circa, dicono che tra i due protagonisti assoluti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) ci sarà un piccolo riavvicinamento, visto che le loro labbra si sfioreranno.

Intanto alla tenuta di Mihriban (Sevinç Erbulak) si diffonderà la voce della proposta di matrimonio che la scrittrice ha ricevuto da Yigit (Utku Ateş). L’accaduto scatenerà l’ira di Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), che non sapranno chi tra l’editore e il fotografo sia l’uomo giusto per la loro secondogenita.

DayDreamer, anticipazioni dell’11 marzo: Can e Sanem si riavvicinano

Nella prima parte della puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 11 marzo 2021 sempre nella solita fascia pomeridiana, a causa dei vecchi rancori Can e Sanem avranno un litigio abbastanza acceso che però finirà con un inaspettato riavvicinamento. Il fotografo e la talentuosa scrittrice saranno in procinto di scambiarsi un bacio.

A causa di un malinteso intanto MIhat crederà che Can abbia fatto una proposta di nozze a Sanem: l’uomo non perderà tempo per comunicare la notizia al fratello Nihat e alla nuora Mevkibe, che ovviamente perderanno subito le staffe. I due coniugi Aydin per capire bene la situazione si precipiteranno immediatamente dalla figlia minore e scopriranno che in realtà a chiederle la mano non è stato il fotografo come pensavano ma Yigit.

Mevkibe dimostra di provare ancora affetto per Can, Muzaffer, Deren e gli altri soci dell’agenzia architettano un piano

Sanem pur essendosi presa del tempo per valutare la proposta di nozze di Yigit metterà subito in chiaro le cose con i propri genitori: in particolare la scrittrice sottolinerà di non avere alcuna intenzione di sposare il suo datore di lavoro.

Mevkibe, anche se considererà Yigit un bravo ragazzo, dimostrerà di provare ancora tanto affetto per Can, che un anno fa era un membro della sua famiglia a tutti gli effetti.

Non appena Muzaffer (Cihan Ercan), Deren (Tugce Kumral), CeyCey (Anil Celik) e tutti gli altri soci dell’agenzia Fikri Harika apprenderanno che Yigit vuole diventare il marito di Sanem, uniranno le loro forze per architettare il più presto possibile un piano con l’obiettivo di far rimanere la scrittrice al fianco di Can.

A continuare a sperare in un ritorno di fiamma tra quest'ultimo e la fanciulla sarà soprattutto il signor Aziz (Ahmet Somers).