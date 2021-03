Lunedì 15 marzo inizierà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A condurre il reality, in onda su Canale 5, sarà Ilary Blasi che, in passato, era stata al timone del Grande Fratello Vip mentre l'inviato speciale sarà l'ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Una dei concorrenti che partirà per l'isola sarà Angela Melillo. Nata a Roma il 20 giugno del 1967 è attrice, ballerina e showgirl da molto tempo in televisione. La 53enne ha scritto sul proprio account Instagram: "Eccomi pronta a partire!!!! Spero di regalarvi un'isola di emozioni e portare tutto il vostro affetto con me, per i momenti in cui mi sentirò troppo lontana".

Il messaggio, in riferimento alla sua prossima esperienza come naufraga, è stato accompagnato da un cuore e da vari hashtag. Gli altri concorrenti del reality saranno: Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Awed, Vera Gemma, Elisa Isoardi, Il Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli, Daniela Martani, Beppe Braida e l'ex calciatore Paul Gascoigne.

Angela Melillo, ex ballerina del Bagaglino

Il nome di Angela Melillo è particolarmente accostato al Bagaglino. Diplomata in ragioneria ha esordito in televisione su Rai 2 in 'Cocco' all'età di 22 anni. Nel 1991 è stata soubrette nel Tg delle vacanze e poco dopo è entrata a far parte proprio della troupe di Pierfrancesco Pingitore. E' arrivata a diventare prima donna con 'Tutte pazze per Silvio' in teatro nel 2001.

Angela Melillo non ha lavorato solo con il Bagaglino per oltre un decennio. Negli 1992, infatti, ha preso parte a 'Scherzi a Parte' con Teo Teocoli e Gene Gnocchi. È stata una delle 'spintarelle' in 'Beato tra le donne' condotto da Paolo Bonolis tra il 1994 ed il 1997. Ha partecipato anche in 'Alle due' con Paolo Limiti. L'Isola dei Famosi 2021 non sarà il primo reality a cui Angela Melillo prenderà parte.

Infatti, nel 2004 ha preso parte e vinto a 'La talpa' su Rai 2 condotto da Paola Perego. In quella stagione lavorava a Domenica In'. Successivamente la romana è comparsa in diverse fiction in tv come 'Il maresciallo Rocca' nel 2005 o nel primo episodio di 'Don Matteo' nel 2006. Angela ha interpretato il ruolo della Principessa Luisa di Carignano in 'La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa' nel 2007.

La vita privata di Angela Melillo

Angela Melillo ama i cani. Attraverso il suo profilo Instagram si possono notare degli scatti in cui è ritratta con Lex, un piccolo Maltese bianco. Sentimentalmente è stata sposata con Ezio Bastianelli. È convolata a nozze con il ristoratore nel 2006 e hanno divorziato 7 anni più tardi. Dalla loro unione è nata Mia nel 2008, la loro unica figlia. La showgirl è molto appassionata di lettura e ama viaggiare. Inoltre le piace andare al cinema e ha uno splendido rapporto con i suoi genitori.