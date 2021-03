La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno sempre pronta ad appassionare i telespettatori con tante sorprese prosegue la sua consueta messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo nelle prossime settimane e in attesa del lieto fine, Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) invece di riavvicinarsi saranno più distanti che mai. La scrittrice tornerà alle sue vecchie abitudini, dopo aver fatto di tutto per far riaffiorare la memoria al fotografo.

Il primogenito di Aziz invece si renderà conto che il suo cuore in realtà batte veramente per Sanem, nonostante continuerà a non ricordare nulla degli istanti vissuti insieme per colpa di un incidente automobilistico.

Purtroppo Can finirà per complicare la situazione, poiché non riuscirà a confessare i suoi sentimenti alla talentuosa fanciulla.

DayDreamer, trame turche: Sanem lascia la Fikri Harika e torna nel suo quartiere

Gli spoiler degli episodi che i fan italiani seguiranno su Canale 5 prossimamente, svelano che Sanem non riuscirà proprio ad accettare il fatto che Can non abbia più alcun ricordo di lei. Quest’ultimo non crederà di aver avuto una storia d’amore con la scrittrice a causa della perdita della memoria. Ad un certo punto non appena il fotografo comincerà a essere più affettuoso con lei, Sanem penserà che abbia cambiato atteggiamento poiché si sente in colpa.

Inoltre la sorella di Leyla regalerà a Can il romanzo in cui ha raccontato la loro relazione sentimentale: quando quest’ultimo le dirà di aver letto ogni singola parola scritta da lei, Sanem convinta che si stia avvicinando per compassione arriverà a prendere una drastica decisione.

La fanciulla senza pensarci due volte tornerà a vivere nel suo quartiere e non rimetterà più piede alla Fikri Harika, pur avendola appena acquistata con il denaro ottenuto dalla vendita del patentino delle sue creme.

Mihriban incoraggia Can a non mollare, Sanem si improvvisa venditrice ambulante

Can quando verrà a conoscenza che Sanem non vuole più lavorare nell’agenzia pubblicitaria non perderà tempo per presentarsi alla bottega di Nihat e Mevkibe.

Il figlio maggiore di Aziz purtroppo non riuscirà a spiegarsi bene con la scrittrice, visto che non le dirà di aver capito di amarla nonostante la sua amnesia. Subito dopo però ad ascoltare Can ci penserà Mihriban, invitandolo a fare di tutto per riavere la scrittrice al suo fianco.

A questo punto Sanem decisa a non pensare al fotografo oltre ad aiutare i genitori con la loro attività si improvviserà venditrice ambulante: grazie a questo escamotage la ragazza sarà sempre in viaggio per fare consegne a domicilio.

Intanto a puntare gli occhi su Can sarà Ayca, una nuova collaboratrice di lavoro.