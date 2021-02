La serie televisiva turca DayDreamer - le ali del sogno continua la sua scalata al successo con ottimi ascolti. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 di pomeriggio e in prima serata il 3 marzo 2021, dicono che Can Divit dopo aver danneggiato la sua barca chiederà a Sanem Aydin di ospitarlo per poter stare accanto al padre Aziz.

Il fotografo per la precisione alloggerà nella capanna della tenuta di Mihriban trasformandola in un rifugio.

DayDreamer, spoiler del 3 marzo: Can si trasferisce nella capanna di Mihriban

Mercoledì 3 marzo 2021 lo sceneggiato farà compagnia ai telespettatori sia nella fascia pomeridiana che in quella serale.

Dagli spoiler si evince che Can raggiungerà Sanem nel luogo in cui crea i profumi e le chiederà il permesso per poter rimanere da lei sino a quando non sistemerà la sua barca: inoltre il fotografo utilizzerà la scusa che suo padre Aziz ha insistito tanto per convincerlo. Mentre si incammineranno verso la tenuta, il fotografo farà sapere alla scrittrice di aver appreso tramite una sua conversazione con Yigit che a breve andrà a New York. Non appena la fanciulla gli sottolineerà subito di aver frainteso le sue parole, il fratello di Emre le dirà di aver visto una capanna lungo la strada e di volersi stabilire lì. Dopo un attimo di titubanza, Sanem darà il suo consenso a Can per alloggiare nella dimora di Mihriban, con la convinzione che non starà per niente comodo.

Mentre passeggeranno il fotografo e la scrittrice si imbatteranno in Deren, CeyCey e Muzaffer che caricheranno il furgoncino con dei prodotti. La presenza di Can in città innescherà senza dubbio diverse dinamiche tra tutti i personaggi della soap opera.

Aziz annuncia un progetto, Huma sorprende lui e Mihriban

Successivamente Aziz annuncerà un importante lavoro per la nuova agenzia pubblicitaria nella tenuta di Mihriban, ovvero di avere un piano sociale: Deren lo troverà un progetto fantastico.

Intanto CeyCey non appena la sorella di Leyla darà dei segni di squilibrio mentale le consiglierà di riprendersi facendo terapia con la danza.

Mevkibe e Nihat dopo aver iniziato a sospettare che Emre possa avere una relazione extraconiugale, lo seguiranno per poter avere le prove del presunto tradimento. I due coniugi non appena vedranno il genero parlare con una donna riprenderanno la scena con il telefono.

I genitori di Leyla si scaglieranno contro Emre dopo averlo sorpreso per la seconda volta con la probabile amante: l'imbarazzante questione desterà dei sospetti ad Huma, che decisa a scoprire se veramente suo figlio abbia tradito la moglie busserà alla porta di Mihriban proprio quando il suo ex marito Aziz dirà alla donna di essere giunta nella sua vita come un raggio di sole.

Nel contempo Huma cercherà di convincere Aziz a far allontanare Sanem e Can: in realtà i due ex fidanzati passeranno sempre più tempo insieme. Quest’ultimo addirittura accetterà su richiesta del padre di scattare delle foto alla scrittrice per la sua premiazione.

Can architetta una trappola per smascherare Yigit, Sanem disperata

Intanto Can si sfogherà con Emre dicendogli di essere convinto che sia stato Yigit a bruciare il libro di Sanem un anno prima.

Dopo aver riflettuto a lungo il fotografo deciderà di tendere una vera e propria trappola all’editore, facendogli credere di avere in un hard disk le immagini per dimostrare la sua colpevolezza: per riuscire nel suo intento il fotografo si servirà della complicità del fratello.

Bulut si recherà di corsa alla tenuta per avvertire Can quando vedrà il capanno di Mihriban andare a fuoco: in realtà il fotografo si troverà avvolto dalle fiamme, mentre Sanem non appena arriverà nel luogo dell’incendio in preda alla disperazione chiamerà a gran voce il suo ex. Fortunatamente la scrittrice farà un sospiro di sollievo quando vedrà uscire dal capanno il proprio amato con la sua bandana tra le mani.

Mihriban sospetta di Huma, Leyla mente ai suoi genitori

Mihriban sospetterà che ad innestare l’incendio possa essere stata Huma: in particolare l’amica di Sanem crederà che la signora Divit sia gelosa del suo ritorno di fiamma con Aziz. In seguito la figlia minore degli Aydin non riuscirà a nascondere a Can di essere di nuovo felice grazie a lui, infatti troverà l’ispirazione per scrivere il suo secondo libro. Il fotografo invece sognerà di crearsi una famiglia al fianco della sua ex.

Intanto Leyla dirà una bugia ai suoi genitori Nihat e Mevkibe, poiché crederanno che Emre finalmente abbia trovato un lavoro stabile. Per finire Yigit, preoccupato sia per la vicinanza tra Can e Sanem e per il fatto di poter essere smascherato, chiederà aiuto a Huma: quest’ultima si metterà immediatamente alla ricerca del filmato in grado di rovinare il suo alleato.