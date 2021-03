Nella puntata di DayDreamer in onda il 24 marzo su Canale 5, Cemal uscirà sconfitto dopo la denuncia fatta a Sanem e Yigit gli consiglierà di minacciare la ragazza passando alle "maniere forti". A risolvere la situazione, come sempre, ci penserà Can, che avrà anche una bella sorpresa per Sanem. Intanto Emre s'interfaccerà con il suo nuovo lavoro di addetto alle vendite

Yigit consiglia a Cemal di minacciare Sanem

Il piano di Cemal e Yigit è andato in fumo, infatti non sono riusciti a "incriminare" l'azienda di Sanem per contraffazione di creme. I due, in merito a tutto ciò che è successo, decideranno di confrontarsi per fare il punto della situazione.

Per Yigit il team dell'azienda di Sanem non può già cantar vittoria infatti, secondo il suo parere, se venissero spaventati anche solo un po', in un attimo sarebbero disposti a mollare la causa e in questo modo Cemal potrebbe proseguire con la libera produzione della formula delle creme di Sanem.

Successivamente, però, ci sarà qualcosa che farà scattare l'ira funesta di Cemal. Infatti, presso il suo magazzino, riceverà il brevetto che certifica che la formula delle creme di Sanem è, oramai, solamente di proprietà della ragazza. Questa cosa lo spingerà ancora di più ad agire contro la giovane Aydin, infatti deciderà di mandare alla tenuta tre suoi "collaboratori" che, con spranghe e bastoni, intimeranno la ragazza a ritirare la denuncia.

Can picchia gli scugnizzi di Cemal

I tre, però, verranno tempestivamente fermati da Can, che non esiterà a dargliene di santa ragione. Dopo averli picchiati, mostrerà a tutti, malviventi compresi, il brevetto che certifica che le creme sono unicamente proprietà di Sanem.

Can racconterà a tutti come è riuscito a ottenere il brevetto. La procedura non è stata semplice, in quanto la burocrazia prevede dei tempi molto lunghi, ma grazie a Metin e un buon notaio sono riusciti ad accelerare il processo.

Sanem rimarrà molto colpita da questo gesto: Can non l'ha dimenticata, tiene veramente a lei.

Emre si appresta a diventare un addetto alle vendite

Per Emre, invece, ci saranno delle novità: finalmente ha trovato un lavoro ed è stato assunto come addetto alle vendite presso un concessionario di automobili di lusso. Certo, l'offerta non è all'altezza del suo curriculum, ma almeno in questo modo la situazione economica di lui e Leyla potrà migliorare.

A ogni modo il giovane Divit, a causa di questa discrepanza tra la sua posizione lavorativa e il suo curriculum, vivrà delle situazioni d'imbarazzo, come quando le verranno impartite delle lezioni di base di vendita da un ragazzo che, in passato, è stato suo studente in diversi seminari di marketing.