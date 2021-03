Ieri sera, sabato 20 marzo, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici. Ospiti in studio per stemperare la tesa atmosfera della gara, il duo comico composto da Pio e Amedeo. I due foggiani hanno annunciato che il 16 aprile debutteranno in prima serata su Canale 5 con il programma: "Felicissima sera". Non è mancata ,come sempre, la loro ironia e verve comica. Alcune battute rivolte a Stefano De Martino non sono state però molto apprezzate ed hanno scatenato un mare di polemiche sui social. Critiche nei loro confronti anche da parte del collaboratore di Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia.

Stefano De Martino e l'imbarazzo con i comici Pio e Amedeo

Tra le tante battute fatte ieri sera dai comici Pio e Amedeo, una ha colpito l'ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Amedeo gli ha fatto i complimenti perché tra pochi mesi diventerà di nuovo papà dando così una sorellina a Santiago. Pio, però, ad un certo punto gli ha fatto notare che si stava sbagliando perché non è lui il padre del bambino che la showgirl Argentina porta in grembo, ma il parrucchiere Antonino Spinalbese. In studio è calato il gelo. Stefano De Martino visibilmente in imbarazzo ha detto di non sapere se ridere oppure no, perché in entrambi i casi qualcuno si sarebbe offeso. A questo punto, il duo comico ha deciso di virare sul cantante Stash Fiordispino e sul fatto che sia riuscito a realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo della musica.

Critiche e polemiche dopo l'ironia di Pio e Amedeo su Stefano De Martino

L'ironia dei comici foggiani Pio e Amedeo su Stefano De Martino non ha affatto divertito il pubblico.

Sui social, i due comici sono stati travolti da aspre critiche. Tanti i tweet degli utenti che hanno ritenuto le loro battute piuttosto "pesantine". Un altro utente poi ha scritto che sono stati di "cattivo gusto". Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha voluto dire la sua al riguardo. In alcune stories pubblicate su Instagram, si è scagliato contro i comici ritenendo "pessime", le loro battute.

Parpiglia ha detto che gli insulti non sono un buon copione da prima serata per cercare di far ridere, ma solo offese gratuite fatte in un momento storico difficile e per di più verso chi è assente. Il giornalista ha aggiunto che quando un comico si aggrappa al "Gossip" è perché ha perso la creatività o non l'ha mai avuta. Forse era semplice sopravvalutazione, ha dichiarato sempre nelle stories postate su Instagram nelle scorse ore.

Il collaboratore di Signorini ha parlato di "tristezza totale". Poi ha concluso lo sfogo complimentandosi con Stefano De Martino per non aver replicato alle battute sconvenienti. Gabriele Parpiglia lo ha definito un signore.