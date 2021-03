Su Canale 5 prosegue il consueto appuntamento giornaliero con la popolare soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno, che dalla prossima settimana dovrebbe essere trasmessa anche il sabato pomeriggio.

Le anticipazioni sulla puntata in onda sul piccolo schermo lunedì 22 marzo 2021 a partire dalle ore 16:40 circa, raccontano che Bulut Cevher (Ahmet Olgun Sunaerc) non avrà altra scelta che esercitare la sua vecchia professione di avvocato per poter dimostrare l’innocenza di Deren (Tugce Kumral), CeyCey (Anil Celik), Deniz (Basak Gumulcinelioglu) e Muzaffer (Cihan Ercan) nei guai con la giustizia dopo una pesante denuncia.

Bulut quindi con il suo provvidenziale intervento riuscirà a salvare la reputazione della nuova Fikri Harika, infatti - con delle prove - chiarirà in commissariato come le creme che il signor Cemal sostiene essere state rubate a sua moglie Ceren in realtà appartengono a Sanem Aydin (Demet Özdemir).

DayDreamer, anticipazioni del 22 marzo: Deren, Cengiz, Deniz e Muzaffer vengono arrestati a causa di Cemal

Nel corso della puntata dell’amato sceneggiato che farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 lunedì 22 marzo 2021, verrà attuata la vendetta di Yigit (Utku Ateş) nei confronti della scrittrice Sanem dopo che la ragazza ha rifiutato una sua nuova proposta di matrimonio.

Mentre Can (Can Yaman) si troverà ancora nella barca in mare con la sua ex fidanzata, Deren, Cengiz, Deniz e Muzaffer finiranno in prigione dopo essere stati denunciati dal signor Cemal non riuscendo a realizzare altre creme: quest’ultimo infatti - dopo essere stato messo in guardia dall’editore - dirà alla polizia che i ragazzi della Fikri Harika hanno copiato la formula delle creme prodotte da sua moglie Ceren.

I collaboratori della Fikri Harika tornano in libertà grazie a Bulut

A questo punto tutti i collaboratori dell’azienda pubblicitaria verranno arrestati, in assenza della scrittrice Sanem. A risolvere la difficile situazione a sorpresa ci penserà Bulut, il quale approfitterà del fatto di essere laureato in legge e di essere stato un uomo d’affari prima di cambiare il suo stile di vita: quest’ultimo con degli accurati documenti riuscirà a dimostrare alle autorità che i prodotti in vendita alla Fikri Harika non sono affatto contraffatti, come Cemal ha invece lasciato intendere in commissariato.

Per fortuna Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz potranno tirare un sospiro di sollievo visto che torneranno subito in libertà, non appena Bulut dimostrerà la loro innocenza.