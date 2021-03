Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su DayDreamer, lo sceneggiato con protagonista il popolare divo turco Can Yaman. Le trame dei nuovi episodi in programma dal 29 marzo al 3 aprile annunciano che Sanem Aydin ammetterà di amare ancora Can Divit. Emre e Leyla, invece, apriranno una nuova attività.

DayDreamer, episodi 29 marzo - 3 aprile: Can ruba gli oggetti personali della scrittrice

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti i nuovi episodi in onda dal 29 marzo al 3 aprile svelano che Can si impossesserà della collana e dell'anello di Sanem. La mattina dopo, la giovane apparirà ossessionata dalla ricerca dei suoi amati oggetti personali.

Per questo motivo, la minore delle Aydin trascurerà la produzione delle sue creme per fare di tutto per ritrovare i suoi monili. Il suo stress ed il suo malumore contageranno tutta la squadra, tanto da creerà un malcontento generale.

Nel frattempo, Deren incapperà in un buffo incidente, tanto che Muzzafer suggerirà alla scrittrice di affidarle il ruolo della regina Cleopatra. L'ex impiegata della Fikri Harika accetterà l'incarico solo per tenere calma Sanem, che ha ripreso a parlare con gli animali.

Yigit incontra Bulut alla tenuta

Nel corso degli episodi in onda ad inizio aprile su Canale 5, Huma e Mevkibe decideranno di prendersi cura del loro aspetto mentre Emre non sarà molto entusiasta del nuovo lavoro alla concessionaria per auto. A peggiore la situazione ci penserà Leyla, sempre più stressata dai suoi impegni lavorativi.

Per tale ragione, i coniugi Divit trascorreranno molto tempo a litigare. Il fratello di Can, a questo punto, deciderà di licenziarsi, tanto da consigliare di fare la stessa cosa alla consorte. Alla fine, la coppia deciderà di aprire un'attiva in campo musicale visto le attitudini di Leyla nel canto e l'abilità manageriali di Emre.

Yigit, intanto, farà capolino nella tenuta di Mihrban.

Qui, l'uomo chiederà di vedere il suo amico Bulut nonostante Sanem gli abbia detto di starle lontano il più possibile.

Sanem ammette di essere ancora innamorata del fotografo

Deren chiederà a Can e Sanem di recarsi in città per acquistare i costumi di scena. In auto, la sorella di Leyla ammetterà tra sé e sé di essere ancora innamorata del fotografo.

Aziz e Mihrban, invece, incontreranno Mevkibe e Huma a fare compere.

In questo frangente, la proprietaria della tenuta apparirà gelosa nei confronti del signor Divit, in quanto crede che gli piaccia ancora l'ex moglie.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di DayDreamer, la creazione della nuova società di Sanem si è scontrata con i primi problemi economici. Mihriban e Aziz, invece, sono stati aggrediti dagli uomini di Cemal. Fortunatamente la coppia è stata salvata da Can.