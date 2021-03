Continua l'angolo dedicato alle novità su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca.

Gli spoiler della puntata che sarà in onda il 29 marzo su Canale 5 raccontano che Can Divit e Sanem Aydin si chiederanno se saranno in grado di essere dei bravi soci dopo i propri trascorsi insieme. Inoltre, il fotografo si renderà protagonista di un "furto" ai danni della scrittrice.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 29 marzo: Deren organizza una festa

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di seguire lunedì 29 marzo dalle ore 16:40 annunciano vari colpi di scena.

Nel dettaglio, alla tenuta si respirerà un clima festoso che sono stati superati i guai causati da Cemal con la complicità di Yigit. A tal proposito, Deren organizzerà un incredibile party in occasione della nascita della nuova società dedita alla vendita di creme prodotte artigianalmente. Can e Sanem approfitteranno di questa occasione per parlare apertamente del proprio futuro, visto che sono ormai diventati soci in affari. Infatti, il fotografo ha deciso di aiutare economicamente l'ex fidanzata e i suoi ex dipendenti della Fikri Harika all'apertura di una nuova attività dopo la denuncia di Cemal.

Can sottrae la collana e l'anello di Sanem

Dalle trame dello sceneggiato turco che saranno in onda il 29 marzo sui teleschermi di Canale 5 svelano che avverrà una mossa inattesa da parte di Can (interpretato dall'attore Can Yaman).

In particolare, il fotografo aspetterà che Sanem si addormenti per sottrarle la collana e il suo anello. Poi, il maggiore dei Divit penserà bene di nascondere i due monili.

Una volta sveglia, la scrittrice andrà letteralmente su tutte le furie visto che non riuscirà a trovare i suoi gioielli. L'atteggiamento ansioso della ragazza contagerà tutti i suoi colleghi, che si chiederanno che fine abbiano fatto la collana e l'anello dell'amica.

Quale sarà la reazione di Sanem quando scoprirà che proprio il suo ex fidanzato è implicato nel furto dei suoi oggetti personali?

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di DayDreamer, in onda il 26 marzo, i protagonisti hanno dimostrato di non avere abbastanza denaro per far fronte all'apertura di una nuova impresa. Per questo motivo, Can ha offerto al team di amici di usare i suoi soldi, anche se Sanem inizialmente si è dimostrata contraria.

A quel punto Divit ha proposto di diventare socio della nuova impresa, tanto che la minore delle Aydin è stata costretta ad accettare per il bene di tutti i suoi amici.