Nelle prossime puntate italiane della soap opera DayDreamer - le ali del sogno si tornerà a parlare di Aylin (Sevcan Yasar), colei che fece di tutto per far fallire la Fikri Harika prima di finire in carcere. Leyla Aydin (Oznur Serceler) per consentire all'azienda pubblicitaria di aggiudicarsi una campagna troverà il modo di parlare con Aysel, una sua vecchia conoscenza. La sorella di Sanem per avere informazioni su un’agenzia concorrente ricatterà Aysel, chiedendole se suo marito è a conoscenza della sua relazione extraconiugale: in cambio del suo silenzio Leyla si impossesserà dei documenti dell’azienda rivale.

Emre (Birand Tunca) non appena rimarrà da solo con la moglie esigerà di sapere per quale motivo sia ricorsa a tali metodi: quando la sua amata si giustificherà dicendo di aver agito per il bene dell’agenzia, il fratello di Can farà fatica a nascondere il proprio turbamento. In poche parole, Emre temerà che la sua sposa possa diventare spregiudicata come Aylin.

DayDreamer, spoiler turchi: la Fikri Harika rischia di fallire di nuovo

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Sanem riacquisterà il vecchio palazzo della Fikri Harika con il denaro ottenuto dalla vendita del brevetto per la distribuzione dei suoi prodotti. La speranza della scrittrice sarà quella di riuscire a far tornare la memoria a Can, che purtroppo non si ricorderà nulla degli ultimi due anni a causa di un incidente stradale.

La fanciulla quindi deciderà di far lavorare di nuovo il fotografo, con il tentativo di fargli riprendere le sue vecchie abitudini. Non passerà molto per vedere Sanem e Can alle prese con il primo problema: la loro agenzia pubblicitaria vivrà un periodo di difficoltà.

A complicare la situazione sarà il new entry Selim, che avrà una discussione con l’acquirente dopo essere stato ingaggiato per fingersi il regista italiano Arturo Capello, un escamotage che Leyla si inventerà quando sua sorella e Can non prenderanno parte a un importante appuntamento di lavoro.

Aysel messa alle strette da Leyla, Emre non gradisce l’atteggiamento della moglie

Leyla è decisa a far andare in porto il progetto e si rivolgerà ad un’agenzia concorrente. In particolare Leyla farà il possibile per ingaggiare l’ex collega Aysel, arrivando anche a graffiarle l’auto appositamente per poterle parlare: quest’ultima sin da subito si renderà conto che Leyla è disposta a tutto per avere informazioni sul suo lavoro.

La sorella di Sanem non demorderà, visto che dopo aver fatto delle indagini ricatterà Aysel, dicendole di averla fotografata in compagnia del suo amante. Quest’ultima - essendo messa alle strette - non avrà altra scelta che far sapere a Leyla ogni dettaglio della campagna pubblicitaria.

Le mosse spregiudicate della primogenita di Mevkibe intanto desteranno parecchia preoccupazione nel marito Emre: quest’ultimo dopo essersi rifiutato di spiare la campagna degli avversari dirà alla sua amata di non gradire il suo atteggiamento. Nonostante ciò Leyla ribadirà al marito di essere l’unica persona che sta cercando di salvare la Fikri Harika: le parole della sorella di Sanem faranno riaffiorare nella mente di Emre le orrende macchinazioni della sua ex fidanzata Aylin.