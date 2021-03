Su Canale 5 la soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno va in onda alle ore 16:30 sino alle 17:10 circa. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 16 marzo 2021, i telespettatori continueranno ad assistere agli stratagemmi degli amici di Sanem Aydin (Demet Özdemir) per farla tornare tra le braccia di Can Divit (Can Yaman).

Mihriban Tayfuni (Sevinç Erbulak) questa volta si farà venire in mente un’idea alquanto geniale, visto che con la complicità del signor Aziz (Ahmet Somers) chiederà alla scrittrice di fare da babysitter alla figlia della sua amica Cansu: si tratterà di un escamotage ben preciso per far rimanere da soli il fotografo e Sanem.

In effetti andrà davvero così, visto che quest’ultima e Can sembreranno ritrovare l’intesa perduta a seguito della loro rottura avvenuta un anno prima a causa delle macchinazioni di Yigit (Utku Ates) e Huma (İpek Tenolcay) per separarli.

DayDreamer, spoiler del 16 marzo: Mihriban chiede a Sanem di badare ad una bambina al suo posto

Gli spoiler relativi alla puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 16 marzo annunciano che Mihriban e Aziz, nel tentativo di far riconciliare Can e Sanem, non perderanno tempo per mettere in atto un nuovo piano. In particolare il vecchio amore del signor Divit porterà a casa della scrittrice una bambina che lei avrebbe dovuto accudire in una determinata sera per fare un favore a un’amica.

A questo punto Mihriban e Aziz chiederanno a Sanem di badare alla piccola, dicendole che loro andranno a cena fuori: ovviamente la fanciulla non si tirerà indietro e accetterà subito di fare da babysitter alla bambina.

Mihriban fa credere a Can di non riuscire a rintracciare Sanem, il fotografo e la scrittrice si riavvicinano

In seguito Mihriban contatterà al telefono Can e gli farà credere di essersi dimenticata di dire una cosa a Sanem riguardo alla piccola e di non riuscire a rintracciarla. Il fotografo non avrà altra scelta che recarsi a casa della sua ex fidanzata per farle avere il messaggio da parte della sua amica: quando Can busserà alla porta di Sanem la troverà alle prese con la piccola Kiraz e si offrirà di darle una mano.

I due trascorreranno una bellissima e tenera serata insieme, improvvisandosi babysitter. Grazie a questa occasione quindi Can e Sanem si riavvicineranno parecchio, ma soprattutto entrambi dimostreranno di sognare ancora un futuro insieme.