Le trame della soap opera Una vita continuano a essere movimentate. Nel corso degli episodi che occuperanno il piccolo schermo italiano dal 14 al 21 marzo, Santiago Becerra prometterà a Marcia Sampaio che da adesso in avanti saranno sereni lontano dal quartiere spagnolo: quest’ultima non avrà alcuna intenzione di abbandonare Acacias 38.

Ursula Dicenta invece dopo essere stata smascherata da Genoveva Salmeron si vedrà costretta a fuggire dalla cittadina iberica.

Una vita, trame al 21/03: Genoveva ingaggia Fermin, Ursula vuole rintracciare Cristobal

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 14 al 21 marzo, dicono che la discussione tra Marcelina e Lolita avuta a causa del grammofono verrà risolta da Jacinto: quest’ultimo riuscirà a convincere la moglie a non parlare più della questione.

Intanto Santiago dopo essere riuscito a sollevare il morale di Marcia e aver chiesto più soldi a Genoveva farà una proposta inaspettata alla brasiliana: a sorpresa Sampaio si rifiuterà di lasciare Acacias 38 con il marito.

Nel contempo Genoveva tenterà di cacciare di casa Ursula: quest’ultima si difenderà con una minaccia. In particolare l’ex governante si dirà disposta a far sapere a tutti gli abitanti di Acacias 38 la verità sul decesso di Alfredo Bryce. Salmeron dopo aver licenziato Ursula deciderà insieme a Felipe di rendere pubblica la loro relazione sentimentale durante un pranzo al ristorante Nuovo Secolo XX. Intanto Ursula sospetterà che Genoveva a breve la tradirà proprio come fece in passato Cayetana: in effetti Salmeron ingaggerà Fermin, uno scagnozzo a cui ordinerà di rintracciare una misteriosa persona che potrebbe mettere in cattiva luce Dicenta.

Non appena quest’ultima avvierà delle indagini, Salmeron le farà intendere che Fermin è un frutto della sua immaginazione. Ursula non credendo alla versione della nuova darklady si introdurrà a casa di Felipe per fare una misteriosa chiamata a Bilbao, la città d’origine della sua nemica per rintracciare Cristobal, l’assassino di Samuel Alday.

Genoveva invece decisa a liberarsi di Dicenta la costringerà a incontrare Agustina e il dottor Maduro, colui che diede una falsa diagnosi alla domestica di Felipe a causa sua.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tutti i cittadini del quartiere iberico sapranno che Agustina ha tentato il suicidio per colpa di Ursula: quest’ultima verrà umiliata pubblicamente. Una volta fuggita dal paesino, l’ex governante si preparerà a farsi di nuovo viva per vendicarsi di Genoveva dopo aver scoperto dove si trova Cirstobal: quest’ultimo racconterà all’anziana donna la storia della povera Marlén, l’amica di Salmeron.

Camino arrabbiata con Emilio, Bellita e Margarita si riconciliano

Camino visibilmente emozionata seguirà la prima lezione all’atelier di Maite. Successivamente quest’ultima e la giovane Pasamar andranno a visitare un museo: la vicinanza tra le due donne non verrà vista di buon occhio da Felicia. La ristoratrice parecchio infastidita dai discorsi progressisti della figlia chiederà ad Emilio di spiare la sorella durante le lezioni di pittura: Camino si arrabbierà con il fratello per averla trattata come una bambina. A questo punto mentre il giovane Pasamar finirà per litigare anche con la madre, Camino regalerà a Maite uno dei suoi ritratti.

Intanto Bellita deciderà di organizzare un concerto benefico in cui dovrà esibirsi Cinta per far devolvere il ricavato a Margarita.

Finalmente arriverà il giorno dello spettacolo e la moglie di Alfonso Carchano dopo essersi commossa perderà i sensi. Margarita dopo aver destato parecchia preoccupazione a Bellita per aver fatto perdere le sue tracce le chiederà scusa. In seguito mentre la signora Dominguez riuscirà a riconciliarsi con Margarita, Cinta riprenderà la sua carriera da cantante dopo essere stata incoraggiata dal padre.

Marcelina decide di attuare il consiglio di Servante, Lolita crede che Antonito sia interessato a Maite

Nel contempo Servante proporrà a Marcelina un’altra idea per far aumentare le vendite del chiosco: quest’ultima però finirà per discutere nuovamente con Lolita e Felicia. La moglie di Jacinto quindi, deciderà di attuare il consiglio dell’ex portinaio con l’obiettivo di sbaragliare la concorrenza della nuora di Ramon e della ristoratrice.

Infine Lolita farà fatica a nascondere il suo dispiacere quando vedrà il marito Antonito sempre più interessato a Maite: fortunatamente la nuora di Ramon si renderà conto di essersi sbagliata.