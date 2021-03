Ormai è ufficiale, Tommaso Zorzi sarà il terzo opinionista dell’Isola dei famosi. Non sostituirà la cantante Elettra Lamborghini ma la affiancherà quando la giovane, risultata positiva al coronavirus, si sarà ristabilita. Non saranno gli unici opinionisti, ma accanto a loro ci sarà Iva Zanicchi. Il reality partirà lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, come il Grande Fratello Vip andrà in onda due volte a settimana. L'inviato sarà Massimiliano Rosolino che è già partito da qualche settimana per l'Honduras.

Tommaso Zorzi, opinionista all'Isola dei Famosi, avrà un format online

Se in un primo momento, il giovane vincitore del Grande Fratello Vip aveva rifiutato di ricoprire questo ruolo, l’assenza di Elettra Lamborghini lo ha spinto a cambiare idea. Sarebbero diverse le proposte che ha ricevuto da Mediaset una volta uscito dalla casa, ma questa sembra averlo convinto più delle altre. Stupirà anche nel ruolo di opinionista? Il giovane presenta tante caratteristiche che sono richieste per questo ruolo: è pungente e mai banale come ha dimostrato al Grande Fratello Vip.

Conosce perfettamente il mondo del reality, essendo uscito da poco dalla casa più spiata d'italia, un’esperienza durata quasi sei mesi che lo ha fatto crescere non solo come persona, ma gli ha permesso di acquisire maggiore conoscenza dei tempi televisivi, lui che proviene dai social e che non aveva mai fatto televisione.

L’avventura del GF Vip è stata per lui un trampolino di lancio grazie al quale ha ottenuto quella popolarità che solo un reality come questo è in grado di regalare a un giovane come lui.

Sarà un ruolo nuovo e inedito dal momento che fino ad ora è stato ricoperto da figure di spicco dello spettacolo con un'esperienza alle spalle. Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi si sono chiariti da poco, dopo mesi in cui non si parlavano, come ha confessato il venticinquenne intervistato da Casa Chi.

Appena la cantante emiliana potrà tornare in studio si ritroveranno a condividere lo stesso ruolo che prima di loro hanno ricoperto in tanti: Luca Giurato, Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Pamela Prati, Alfonso Signorini, Mara Venier, Barbara De Rossi, Alda D’Eusanio, Alba Parietti e Daniele Bossari solo per citarne alcuni.

Solo pochi giorni fa, Tommaso aveva dichiarato: “Ho detto no a L’Isola dei Famosi; dopo sei mesi di Grande Fratello Vip non sarei stato me stesso e forse avrei dato meno al programma di Ilary Blasi”.

Il sogno di lavorare in televisione per Tommaso si sta per avverare, non ci resta che attendere la prima puntata che sicuramente inizierà con il lancio dall'elicottero dei concorrenti. Non solo opinionista, ma condurrà online un programma nel quale si occuperà di commentare il reality con ospiti in studio e tanti giochi come lui stesso ha dichiarato nelle sue storie su Instagram.