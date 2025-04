Durante le prossime puntate di Tradimento, anche Oltan scoprirà che Can è il figlio di Tolga. All’inizio, per lui sarà difficile accettare questa realtà, anche a causa delle bugie che Oylum ha raccontato a Tolga. Tuttavia, Oltan comprenderà che la ragazza ha fatto questa scelta per non destabilizzare ulteriormente gli equilibri. Per questo motivo le farà una promessa: manterrà il segreto sull’identità del vero padre di Can.

Oylum partorisce Can in anticipo

Proprio nelle puntate in onda in questi giorni su Canale 5, Oylum metterà al mondo Can. Sarà un parto prematuro di otto mesi, un atto dovuto perché la ragazza rischierà di morire a causa di un incidente stradale.

I medici dovranno procedere con un taglio cesareo per salvare la vita di madre e figlio.

Dietro questa nascita, però, c'è un piccolo segreto. Perché Oylum non ha svelato a nessuno che il padre biologico del bambino è Tolga. Anche lei l'ha scoperto da poco. Durante una visita ginecologica di routine, la dottoressa le ha fatto notare che il suo medico precedente ha sbagliato i calcoli: non è incinta di sette mesi, bensì di otto. Nella sua mente, Oylum farà due calcoli e capirà che il bambino è stato concepito quando era ancora fidanzata con Tolga. Avrebbe voluto dirglielo, ma non ci è riuscita, temendo le possibili conseguenze.

Oylum nasconde la verità a Tolga: tutti credono che Can sia figlio di Behram

Fatto sta che tale segreto rimarrà tale. Tutti crederanno che il figlio sia di Behram e anche quando quest'ultimo morirà, Oylum non avrà il coraggio di dire a Tolga come stanno realmente le cose. In pochi sapranno come stanno realmente le cose. La prima a scoprirlo sarà Mualla, ma non sarà Oylum a dirglielo, la donna ha "semplicemente" avuto un dubbio alla nascita e ha sottoposto il bambino a un test del Dna.

La seconda a scoprirlo sarà Güzide. Sarà la stessa Oylum a dirglielo, perché la madre la rimprovererà di stare troppo vicina a Tolga e Oylum sarà costretta a raccontarle come sono andate le cose. In tutto ciò, Oylum sceglierà di rifarsi una vita dopo Behram, rifiutando Tolga e sposandosi con Kahraman, il cugino di Behram.

Anche Oltan scopre la verità su Can, ma promette a Oylum di tacere

Ancora prima di Tolga, ci sarà un'altra persona che scoprirà la verità. La persona in questione sarà Oltan, che all'inizio farà fatica ad abituarsi all'idea che Can possa essere suo nipote, ma, da bravo nonno, si affezionerà a lui. Visto il rapporto che lo lega al figlio, si potrebbe pensare che Oltan possa correre da Tolga per raccontargli tutto, ma non sarà così.

Oltan farà una promessa: "Oylum, manterrò questo segreto". La verità sul piccolo Can non verrà a galla e non sarà lui a rivelare la verità a suo figlio. Anche se Tolga lo scoprirà lo stesso da suo padre: di nascosto, origlierà una conversazione tra Oltan e Mualla.