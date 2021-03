In questi giorni Fabrizio Corona è tornato al centro dei riflettori, dopo che i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno deciso che dovrà tornare in carcere per la revoca della detenzione domiciliare. Un verdetto che non è stato preso per niente bene da Corona, il quale sui propri profili social ha pubblicato un video in cui ha mostrato gli effetti di alcuni atti di autolesionismo.

A distanza di qualche giorno, il legale di Fabrizio Corona, ovvero Ivano Chiesa, ha raccontato di essere stato a trovarlo in carcere e ha ammesso che la situazione non è affatto delle migliori per l'ex re dei paparazzi.

Preoccupano le condizioni di Fabrizio Corona: 'Ha rischiato di ammazzarsi', dice il legale

"Fabrizio non sta bene, è sotto osservazione in psichiatrica", ha rivelato il legale di Fabrizio.

Dopo gli atti di autolesionismo è stato necessario l'intervento dei medici dell'ospedale Niguarda di Milano, i quali gli hanno dovuto dare14 punti di sutura per il taglio che si era fatto sul braccio.

"Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi sul serio, perché se becca l'arteria radiale muore in due minuti", ha ammesso senza mezzi termini l'avvocato di Corona, aggiungendo che in questo momento sta portando avanti anche lo sciopero della fame.

Dopo l'arresto, Fabrizio Corona sta proseguendo lo sciopero della fame

A quanto pare, Corona ha intenzione di portare avanti il proprio sciopero della fame fino a quando non riuscirà a parlare con il Presidente del Tribunale di sorveglianza oppure con un rappresentate delle istituzioni.

Il difensore di Corona ha poi aggiunto che, conoscendo molto bene Fabrizio, sa che non ha alcuna intenzione di cedere e per questo motivo ha parlato di una "battaglia appena cominciata".

L'arresto di Fabrizio ha scatenato grande clamore sul web e sui social e in tanti, nelle ultime ore, si sono schierati in difesa di Corona. Tra questi, vi è anche Belen Rodriguez, che in passato ha avuto una relazione con lui.

Belen Rodriguez difende Corona, Nina Moric preferisce non parlare

Secondo la showgirl argentina, ci sarebbe un accanimento nei confronti di Corona. "Penso che abbia già pagato abbastanza. Mica possono fargliela pagare fino alla morte", ha sentenziato Belen Rodriguez.

L'ex moglie Nina Moric e madre di suo figlio Carlos Maria, invece, ha preferito non pronunciarsi su quanto sta accadendo in queste ore a Fabrizio.

Anche la mamma di Fabrizio, sui social, ha ammesso di avere il cuore a pezzi per il provvedimento preso nei confronti di suo figlio, che la donna ha definito un "perseguitato".