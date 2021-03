Sono passate poco più di 24 ore da quando Fabrizio Corona ha protestato in maniera furente per le decisione delle autorità di rimandarlo in carcere. Dopo aver assistito alle scene crude dell'arresto dell'ex re dei paparazzi, Belen Rodriguez ha deciso di esporsi per difenderlo e per suggerire a chi di dovere di aiutarlo a superare dei problemi psicologici che gli starebbero rovinando la vita.

Il commento di Belen alla sfuriata di Corona

Risalgono allo scorso 11 marzo le immagini social in cui Fabrizio Corona protestava per l'ennesimo arresto al quale stava andando incontro. I video con il volto insanguinato dell'imprenditore hanno fatto il giro della rete, e non sono sfuggite ad una persona che gli vuole ancora oggi molto bene.

Belen ha commentato quanto è successo all'ex fidanzato con le seguenti parole: "Penso che abbia già pagato abbastanza per quello che ha combinato. Credo ci sia un accanimento nei suoi confronti, non possono fargliela pagare fino alla morte".

La soubrette ha anche raccontato ai giornalisti di aver pianto parecchio nel vedere l'ex re dei paparazzi disperato per dover tornare in carcere: "Non mi sembra più lucido, non sta bene e ha bisogno di aiuto".

La Rodriguez ha anche precisato che è giusto che chi sbaglia paghi, ma secondo lei con Corona si starebbe superando ogni limite, soprattutto dopo aver visto il comportamento autolesionista che ha assunto ieri davanti alle Forze dell'Ordine.

L'affetto di Belen per l'ex re dei paparazzi

Oltre ad ipotizzare una pena alternativa per Fabrizio (come il pagamento di un'altissima somma per di denaro per i danni che ha fatto), Belen ha rimarcato l'importanza di curare l'ex lontano dal carcere, una struttura nella quale ha già vissuto parecchi anni.

"Si vede anche da Instagram che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri è una richiesta d'aiuto chiara", ha dichiarato l'argentina prima di ricordare a tutti che Corona per carattere va contro le regole, se gli viene chiesto di non fare una cosa lui la fa apposta.

Insomma, la 36enne ci ha messo la faccia per far sapere di essere dalla parte dell'imprenditore e di temere anche per la sua salute.

Dall'11 marzo, infatti, l'uomo è ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Niguarda e, secondo a quello che ha fatto sapere il suo avvocato ai giornalisti, dovrà restarci ancora per qualche giorno.

La passione tra Belen e Fabrizio

Anche se non fanno più coppia da un po' di anni, Belen e Corona sono rimasti in ottimi rapporti. La rottura di una delle coppie d'oro del Gossip nostrano, risale al lontano 2012, quando la Rodriguez conobbe e si innamorò perdutamente di Stefano De Martino dietro le quinte del serale di Amici.

Dopo un periodo di gelo e lontananza, la soubrette e l'ex re dei paparazzi si sono ritrovati, confermando in molte interviste l'affetto che ancora oggi li lega.

Fabrizio, ad esempio, si è detto molto felice dell'equilibrio che l'argentina è riuscita a raggiungere nel privato: di Antonino Spinalbese, infatti, l'imprenditore ha parlato benissimo, descrivendolo alla stampa come un bravo ragazzo, giustissimo per Belen.

Ora che Corona si trova ad affrontare nell'ennesimo problema con la giustizia, la conduttrice di Tu sì que vales è in prima linea per supportarlo e per chiedere che paghi per gli errori che ha commesso ma nel modo giusto.