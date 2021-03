Giacomo Urtis sui social punta il dito contro Rosalinda Cannavò per un episodio che l'attrice siciliana aveva raccontato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle settimane in cui è stata reclusa tra le mura di Cinecittà, Rosalinda aveva riferito per la prima volta della violenza subita un po' di anni fa, ammettendo che si trattava della prima volta in assoluto in cui ne parlava, al punto che suo padre non ne era a conoscenza di questo episodio e lo aveva scoperto guardando il reality show. Urtis, sui social, ha lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Cannavò, rivelando che anche lui è stato abusato da piccolo.

Dopo il GF Vip, Giacomo Urtis sbotta contro Rosalinda

Nel dettaglio, Giacomo Urtis ha scritto su Twitter che da piccolo, quando aveva sei anni, suo cugino avrebbe abusato di lui. Una confessione spiattellata sui social che ha spiazzato moltissimo i suoi seguaci, dato che il chirurgo estetico non lo aveva mai confessato prima d'ora. "Anche a me, mio cugino mi ha abusato quando avevo sei anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo" ha scritto Giacomo Urtis lanciando così la sua stoccata contro Rosalinda, su un tema così delicato. Immediata la reazione di Rosalinda che, questa mattina, dal suo profilo Instagram, ha scelto di replicare a distanza alle parole di Giacomo Urtis.

'Hai mostrato poco tatto', scrive Rosalinda

"Mi hai mostrato poco tatto tirando fuori un argomento che, essendo anche tu un bambino abusato, è davvero delicato", ha scritto Cannavò puntando il dito contro il noto chirurgo.

"Posso dirti, inoltre, che trovo davvero inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca", ha sottolineato ancora Rosalinda, aggiungendo però che non si permetterebbe di giudicare la sua scelta di dirlo o non dirlo, oppure di farlo su Twitter o al Grande Fratello Vip come è stato nel caso dell'attrice. Dal canto suo, poi, Rosalinda ha sottolineato il fatto che la sua confessione fatta in un programma così seguito come quello condotto da Alfonso Signorini, ha dato la possibilità a tante donne vittime di abusi, di denunciare i loro aggressori.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'Ti consiglio di riflettere' dice Rosalinda a Giacomo

Proprio per questo motivo, Rosalinda ritiene che il commento postato da Giacomo Urtis sui social nei suoi confronti, sia "ridicolo e insignificante". "Detto questo, ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche, soprattutto se conosci il peso di quel tipo di sofferenza", ha chiosato Rosalinda nella sua risposta ad Urtis pubblicata questa mattina su Instagram.

Ci sarà una ulteriore replica da parte del chirurgo estetico? Si scoprirà nel corso delle prossime ore.